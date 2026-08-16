OL : Giraldez lance trois recrues face à un premier gros test

OL Lyonnes dispute ce dimanche son deuxième match de préparation contre l’Eintracht Francfort. Face à une formation allemande déjà engagée dans sa campagne européenne, Jonatan Giraldez profite de ce rendez-vous pour associer plusieurs recrues estivales.

Un adversaire déjà dans le rythme européen

Après avoir affronté la Real Sociedad, OL Lyonnes monte d’un cran ce dimanche après-midi sur l’un des terrains du Campus Adidas. Les Fenottes défient l’Eintracht Francfort, qui prépare son barrage de Ligue des champions contre le PSG.

La formation allemande possède une longueur d’avance sur le plan physique puisqu’elle a déjà disputé deux tours de qualification européens. Les Lyonnaises, en stage depuis jeudi après une reprise fixée au 27 juillet, doivent donc répondre à un adversaire plus avancé dans sa préparation.

Weir, Paralluelo et Grohs lancées ensemble

Comme le rapporte Olympique et Lyonnais, Mala Grohs, Caroline Weir et Salma Paralluelo débutent la rencontre. L’ancienne joueuse du Barça avait été la seule recrue titularisée lors du premier amical.

Jonatan Giraldez aligne ainsi Grohs derrière une défense composée de Lawrence, Tarciane, Nelhage et Rafalski. Devant, Paralluelo et Marie-Antoinette Katoto sont soutenues par un milieu où figurent Jule Brand, Lily Yohannes, Swierot et Weir.

Zachary Athekame et Felix Bacher sont qualifiés. Les deux recrues de l’OL pourront affronter Fenerbahçe mardi en Ligue des champions. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2089001213555519597

Une large revue d’effectif en seconde période

Le technicien espagnol poursuit ensuite sa revue d’effectif avec Belhadj dans le but, tandis qu’Ouazar, Sangaré et Lawrence accompagnent Tarciane en défense. Becho, Shrader et Dumornay entrent également, tout comme Ada Hegerberg en attaque.

Paralluelo conserve sa place au retour des vestiaires avant d’être remplacée par Benyahia à la 62e minute. Ce deuxième rendez-vous permet surtout à Giraldez de tester ses associations, notamment entre les recrues et les cadres offensifs de la maison lyonnaise.