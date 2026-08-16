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FRANCE

ASSE : un dernier test contrasté avant la reprise des jeunes Verts

Par Wladimir DELCROS - 16 Août 2026, 17:02
ASSE : un dernier test contrasté avant la reprise des jeunes Verts

Les équipes de formation de l’ASSE ont connu des fortunes diverses ce week-end. Si les U19 ont fait le plein de confiance contre Clermont (3-1), la réserve et les U17 se sont inclinés.

La réserve punie par Andrézieux

La réserve de l’ASSE a été battue par Andrézieux (2-1), malgré une entame encourageante. Noah Moulin s’est rapidement présenté en position favorable, mais l’attaquant stéphanois a perdu son duel avec le gardien adverse.

Une perte de balle de Modibo Sissoko a ensuite permis aux Faucons d’ouvrir le score. Le milieu des Verts s’est rattrapé en déposant un corner sur la tête de Mourtada Gueye, auteur de l’égalisation. Mais une faute de ce dernier dans la surface a offert un penalty à Andrézieux juste avant la pause.

En seconde période, Mamadou Konte a trouvé le poteau. La formation de Sylvain Gibert n’est jamais parvenue à revenir, comme le rapporte Peuple Vert.

Les U19 réussissent leur répétition générale

Les U19 de Frédéric Dugand ont affiché un visage plus séduisant face à Clermont. Renforcés par Tidiane Vibert et Mylan Toty, les jeunes Stéphanois se sont imposés 3-1 grâce à Mady Gary et au doublé d’un attaquant camerounais actuellement à l’essai.

Ce dernier match amical permet aux U19 de préparer idéalement la reprise du championnat. Leur premier rendez-vous officiel sera autrement relevé, avec un déplacement sur la pelouse de l’Olympique de Marseille.

Les U17 attendus au rebond

Le bilan est moins positif pour les U17 de David Le Moal, battus 3-0 par Clermont. Les jeunes Verts devront rapidement digérer ce revers avant leur entrée en lice en championnat.

Ils recevront Istres lors de la première journée. Ce rendez-vous offrira une première occasion de rebondir après un week-end conclu sur deux défaites et une victoire pour la formation stéphanoise.

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