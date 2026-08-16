Meilleur buteur de Ligue 2 avec trois réalisations, Irvin Cardona (29 ans) réalise un excellent début de saison. Ian Cathro y est pour quelque chose.

L’ASSE peut déjà compter sur un Irvin Cardona particulièrement inspiré en ce début de saison. Après deux journées de Ligue 2, l’attaquant stéphanois a inscrit trois buts et occupe seul la tête du classement des buteurs. Une réussite qui ne doit rien au hasard.

Cardona métamorphosé par Cathro

Ian Cathro semble avoir trouvé la bonne formule pour exploiter au maximum les qualités de son joueur. Le technicien écossais utilise notamment Cardona dans un rôle d’attaquant hybride. Un positionnement qui permet au Stéphanois de multiplier les déplacements et de profiter davantage de ses qualités offensives. Le résultat est particulièrement visible depuis le début du championnat. Cardona se montre beaucoup plus dangereux et semble également prendre davantage de plaisir dans ce nouveau rôle.

Julien Le Cardinal a justement souligné cette évolution dans Le Progrès : « Ce nouveau poste lui va bien, il se sent bien, même s’il y a toujours des petites choses à rectifier parce que c’est tout nouveau aussi pour lui. » Le capitaine de l’ASSE estime donc que Cardona est parfaitement à l’aise dans ce nouveau système. Une adaptation qui reste encore perfectible, mais qui permet déjà à l’attaquant de s’exprimer pleinement.

Un attaquant hybride particulièrement efficace

Le Cardinal insiste surtout sur la manière dont Cardona exploite désormais ses qualités : « Je trouve qu’il utilise pleinement ses capacités dans ce poste d’attaquant hybride. Il se place bien. Qu’il continue. » Son placement constitue justement l’une des clés de son excellent début de saison. En étant moins enfermé dans un rôle traditionnel de numéro 9, Cardona peut davantage décrocher, attaquer les espaces et se retrouver dans des positions favorables. Ses trois buts en deux matches illustrent parfaitement cette efficacité retrouvée.

Même si Cardona semble avoir trouvé son équilibre dans ce nouveau rôle, Julien Le Cardinal ne compte pas lui laisser le moindre répit. Avec humour, le capitaine de l’ASSE a conclu avec le sourire : « Je continuerai malgré tout à lui crier dessus (rires). » Une manière de rappeler que l’excellent début de saison de Cardona ne doit pas empêcher l’attaquant de continuer à progresser. Pour l’ASSE, cette renaissance constitue en tout cas une excellente nouvelle. Ian Cathro semble avoir trouvé une utilisation particulièrement efficace de son joueur, et les premiers résultats sont spectaculaires.