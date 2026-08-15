ASSE : le verdict est tombé pour João Ferreira

Plus de peur que de mal pour João Ferreira. Après avoir passé une nuit en observation à l’hôpital, le défenseur de l’ASSE a pu rentrer chez lui ce samedi matin après des examens jugés concluants.

L’ASSE a donné des nouvelles rassurantes de João Ferreira. Le défenseur portugais, victime d’un violent choc lors de la rencontre face à Clermont, avait été transporté à l’hôpital par précaution après l’incident. D’après le club, il a passé la nuit en observation avant de subir différents examens médicaux.

Les nouvelles sont finalement positives : les tests réalisés se sont révélés concluants et le joueur a pu quitter l’établissement hospitalier ce samedi matin afin de retrouver ses proches. L’ASSE se veut toutefois prudente et indique qu’un suivi médical sera maintenu dans les prochains jours.

Une reprise en douceur pour Ferreira

Le club précise qu’il restera vigilant et que la reprise de João Ferreira se fera en fonction des recommandations du corps médical. Aucune précipitation ne sera donc prise concernant son retour à l’entraînement et à la compétition.

Cette annonce vient ainsi rassurer les supporters stéphanois, particulièrement inquiets après les images du choc. Arrivé cet été en provenance de Watford, João Ferreira s’est engagé avec l’ASSE jusqu’en 2029. L’essentiel est désormais que le défenseur puisse récupérer sereinement, avec un retour sur les terrains qui dépendra de l’évolution de sa situation et de l’avis du staff médical.