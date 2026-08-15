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FRANCE

PSG, FC Barcelone : la facture parisienne atteint désormais 333 M€ !

Par Wladimir DELCROS - 15 Août 2026, 14:49
PSG, FC Barcelone : la facture parisienne atteint désormais 333 M€ !

L’arrivée de Ferran Torres ne représente pas seulement un nouveau renfort pour le PSG. Avec cette opération à 50 M€, le total versé par Paris au FC Barcelone depuis 2017 atteint une somme particulièrement conséquente.

Ferran Torres fait grimper l’addition

On vous en parlait ce samedi : la signature de Ferran Torres au PSG pour 50 M€ est désormais officielle. Ce transfert constitue le dernier épisode d’une longue série d’opérations réalisées entre le club de la capitale et le FC Barcelone.

D’après les chiffres relayés par Onze Mondial, Paris a désormais déboursé précisément 333,65 M€ pour recruter des joueurs passés ou formés au Barça depuis neuf ans.

Neymar pèse toujours lourd dans le total

Sans surprise, Neymar représente la plus grande partie de cette facture. En 2017, le PSG avait activé sa clause libératoire de 222 M€, faisant du Brésilien le joueur le plus cher de l’histoire. Ousmane Dembélé, recruté pour environ 50 M€ en 2023, et Ferran Torres suivent dans ce classement.

Un flux financier largement à sens unique

La liste comprend également Pedro « Dro » pour 8 M€, Rafinha pour 3,5 M€ et Xavi Simons, arrivé de la Masia contre environ 150 000 € d’indemnités de formation. Lionel Messi et Arnau Tenas avaient, eux, rejoint Paris libres de tout contrat.

Le transfert de Ferran Torres permettrait par ailleurs au Barça de dégager un bénéfice net proche de 40 M€. Une nouvelle rentrée d’argent importante pour les Blaugranas, qui ont trouvé au PSG un acheteur particulièrement généreux depuis l’été 2017.

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