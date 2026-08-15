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FRANCE

FC Barcelone : le Sporting refroidit le Barça avec un prix XXL !

Par Wladimir DELCROS - 15 Août 2026, 11:30
FC Barcelone : le Sporting refroidit le Barça avec un prix XXL !

Le FC Barcelone garde un œil sur Luis Suárez pour renforcer son attaque en cas d’échec avec Julián Álvarez. Mais le Sporting Portugal n’a aucune intention de faciliter le départ de l’ancien joueur de l’OM.

Suárez, le plan B derrière Álvarez

La priorité offensive du Barça reste Julián Álvarez. Face à la complexité du dossier menant à l’attaquant de l’Atlético Madrid, le double champion d’Espagne en titre a toutefois placé Luis Suárez sur sa short-list, selon les informations relayées par Onze Mondial.

Passé par l’OM lors de la saison 2022-2023, le Colombien n’avait pas réussi à s’imposer sur les bords de la Canebière. Prêté puis transféré définitivement à Almeria, il a depuis relancé sa carrière jusqu’à rejoindre le Sporting.

Une clause fixée à 80 M€

Le club lisboète se montre particulièrement ferme. Luis Suárez ne serait pas à vendre et ses dirigeants réclameraient le paiement intégral de sa clause libératoire, fixée à 80 millions d’euros. Une position déjà adoptée lorsque Fenerbahçe s’était manifesté en début de Mercato.

Une saison à 38 buts

À 28 ans, le natif de Santa Marta sort d’une saison pleine avec 38 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues. Des chiffres qui expliquent l’intransigeance du Sporting et l’intérêt catalan.

Suárez reste néanmoins une solution de repli pour le Barça, qui continue de travailler sur son gros coup offensif avec Álvarez. À ce tarif, le Colombien ne constituera en tout cas pas une alternative au rabais.

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