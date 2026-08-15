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FRANCE

FC Nantes : grosse inquiétude pour Coquelin après sa sortie sur civière !

Par Louis Chrestian - 15 Août 2026, 12:49
FC Nantes : grosse inquiétude pour Coquelin après sa sortie sur civière !

Francis Coquelin a été transporté aux urgences après un violent choc à la tête lors de la victoire de Laval face au FC Nantes (2-1). Le milieu défensif de 35 ans pourrait être éloigné des terrains pendant plusieurs semaines.

Coquelin évacué sur civière

Les retrouvailles entre Francis Coquelin et le FC Nantes ont tourné court. Touché à la tête lors de Laval-Nantes (2-1), le milieu défensif a dû être évacué sur civière avant d’être transporté aux urgences.

Selon les informations relayées par Foot Mercato, une fracture du plancher orbital ou de la mâchoire est redoutée. Une blessure de cette nature pourrait entraîner une absence de plusieurs semaines.

Un retour aux sources cet été

Cette alerte intervient alors que Coquelin vient tout juste de retrouver son club formateur. À 35 ans, l’ancien Nantais a fait son retour au Stade Lavallois cet été, près de dix-huit ans après son départ de la Mayenne.

Pur produit de la formation des Tangos, il avait quitté Laval en 2008 pour poursuivre son apprentissage à Arsenal. Le Français a ensuite porté les couleurs de Lorient, Fribourg, Charlton, Valence et Villarreal avant de revenir en France avec le FC Nantes.

Une longue absence désormais redoutée

La durée exacte de son indisponibilité dépendra du diagnostic posé après les examens médicaux. Mais les premières craintes font planer la menace d’un coup d’arrêt de plusieurs semaines pour le milieu lavallois.

Après une dernière saison déjà délicate sur le plan physique avec les Canaris, le cauchemar se poursuit pour Francis Coquelin. Laval attend désormais d’en savoir davantage sur la gravité de sa blessure.

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