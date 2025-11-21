FC Nantes : Le cauchemar continue pour Francis Coquelin…
Louis Chrestian
21 novembre 2025

C’est un scénario que le FC Nantes espérait ne plus revivre. Mais pour Francis Coquelin, la spirale infernale se poursuit. Alors qu’il entrevoyait enfin une lueur d’espoir après plus d’un mois d’absence, le milieu de terrain de 34 ans a rechuté cette semaine… replongeant le club dans le doute et Luis Castro dans un casse-tête inédit.

Arrivé l’été dernier pour apporter expérienceautorité et équilibre au milieu nantais, l’ancien joueur d’Arsenal devait être l’un des piliers du nouveau projet. Sur le papier, tout collait : profil complet, leadership naturel, sens du jeu… Castro en avait fait un homme de base de son identité de jeu.

Mais le terrain raconte une toute autre histoire.

Seulement 150 minutes jouées… et une saison qui ressemble à un calvaire

Depuis son arrivée en Loire-Atlantique, Coquelin accumule les embûches. Cette saison, il n’a disputé que 150 minutes en Ligue 1, réparties sur seulement 4 apparitions. Un bilan famélique qui illustre l’ampleur du problème : son corps ne suit plus.

Touché aux ischio-jambiers depuis la fin septembre, le milieu défensif entrevoyait pourtant le retour. Il s’était même rapproché d’une présence face à Lorient, ce dimanche (17h15), pour la 13e journée de Ligue 1. Tout semblait indiquer que Coquelin tenait enfin le bon bout.

Jusqu’à ce nouveau drame.

Rechute en pleine semaine, durée d’indisponibilité inconnue

Lors d’une séance en milieu de semaine, Coquelin a de nouveau ressenti une douleur aux ischios. Verdict : rechute, et retour à la case départ.
La nature exacte de la blessure reste à définir, des examens sont prévus en début de semaine prochaine mais les premiers échos ne sont pas optimistes. Le joueur devrait une nouvelle fois manquer plusieurs semaines de compétition… au minimum.

Un énorme coup dur pour Luis Castro, qui comptait sur lui pour stabiliser un secteur en difficulté depuis plusieurs mois.

Un avenir incertain

À 34 ans, Francis Coquelin voit son aventure nantaise prendre une tournure particulièrement frustrante. Les Canaris, eux, doivent se préparer à avancer sans celui qui devait être un cadre majeur du projet.

Le cauchemar continue… et personne ne sait quand il prendra fin.

