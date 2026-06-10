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FRANCE

FC Nantes Mercato : la DNCG validée, les Kita ont fixé un prix mirobolant pour Abline ! 

Par Bastien Aubert - 10 Juin 2026, 11:20
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Matthis Abline (FC Nantes)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Le FC Nantes validé par la DNCG, la famille Kita a fixé un prix démesuré pour Matthis Abline (23 ans).

Le FC Nantes peut souffler. Très attendus devant la DNCG, les Kita ont obtenu ce qu’ils étaient venus chercher : aucune mesure restrictive n’a été prononcée à l’encontre du club. Une décision importante qui permet aux Canaris de conserver toute leur liberté d’action sur le marché des transferts.

Dans un contexte économique parfois tendu pour de nombreux clubs français, ce feu vert constitue une excellente nouvelle pour Waldemar Kita et son entourage. Le FC Nantes pourra ainsi avancer sur ses différents dossiers sans contrainte particulière. Mais pendant que les dirigeants préparent leur recrutement, plusieurs clubs s’intéressent déjà aux joueurs les plus bankables de l’effectif.

Le Paris FC passe à l’offensive

Parmi eux figure Matthis Abline. Auteur d’une saison convaincante avec 11 buts et 2 passes décisives en 36 matches lors de l’exercice 2024-2025, l’attaquant de 23 ans continue de séduire plusieurs formations ambitieuses.

Selon L’Équipe, le Paris FC a réactivé son intérêt pour l’ancien Rennais. Le club francilien, qui disposerait d’une enveloppe estimée à environ 50 millions d’euros pour renforcer son effectif, souhaite recruter entre quatre et cinq joueurs majeurs, dont un attaquant.

Le profil d’Abline coche de nombreuses cases. Jeune, déjà expérimenté en Ligue 1 et doté d’une importante marge de progression, il représente une cible idéale pour un club qui veut rapidement s’installer durablement parmi les meilleures équipes françaises.

Les Kita réclament près de 40 M€ !

L’intérêt du Paris FC s’explique également par la présence d’Antoine Kombouaré. L’entraîneur connaît parfaitement Matthis Abline pour l’avoir dirigé à Nantes et avoir contribué à son développement. Sous ses ordres, l’attaquant a réalisé la meilleure saison de sa carrière.

Mais même indépendamment de Kombouaré, la direction parisienne apprécie le profil du joueur depuis plusieurs mois. Le problème est ailleurs : le FC Nantes aurait fixé un prix avoisinant les 40 millions d’euros pour envisager un départ de son attaquant. Une valorisation jugée extrêmement élevée au regard du marché actuel et qui refroidit forcément les prétendants.

Le Paris FC dispose certes de moyens financiers importants, mais la direction ne semble pas prête à investir une telle somme sur un seul joueur. Cette position nantaise traduit surtout la volonté des Kita de conserver l’un de leurs meilleurs éléments. En affichant un tarif aussi élevé, les dirigeants envoient un message clair : Abline n’est pas à vendre, sauf offre totalement exceptionnelle.

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