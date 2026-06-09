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FRANCE

FC Nantes : les Kita prennent un énorme coup de pression en haut-lieu !

Par Bastien Aubert - 9 Juin 2026, 22:30
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Waldemar et Franck Kita

Emmanuel Terrien, récemment nommé adjoint aux Sports de la métropole de Nantes, en dit plus sur la famille Kita au FC Nantes.

La contestation autour de Waldemar Kita continue de résonner bien au-delà de la Beaujoire. Nommé récemment adjoint aux Sports de la Métropole de Nantes, Emmanuel Terrien n’a pas esquivé le sujet lors de sa première prise de parole dans ce rôle. Et ses déclarations risquent de faire parler chez les supporters du FC Nantes.

« Si je n’entends pas les revendications des supporters… »

Maire de Mauves-sur-Loire et habitué des tribunes de la Beaujoire, Emmanuel Terrien connaît parfaitement l’atmosphère qui entoure actuellement le FC Nantes. Interrogé par Ouest-France, l’élu a reconnu sans détour l’ampleur du rejet visant la famille Kita : « Je suis dans les tribunes de la Beaujoire régulièrement depuis trois ans puisque je suis abonné en Océane haut avec ma fille, par conséquent, si je n’entends pas les revendications des supporters par rapport à la famille Kita, c’est que je suis sourd… »

Une phrase forte qui illustre à quel point le climat reste tendu autour de la gouvernance du club. Emmanuel Terrien s’est toutefois montré plus nuancé concernant le président du FC Nantes : « On n’aime, on n’aime pas, aujourd’hui, il est propriétaire. Je pense qu’il adore le club. À sa façon. Comme je pense qu’il adore aussi qu’on le déteste. » L’élu admet même être intrigué par la longévité de Waldemar Kita face aux critiques permanentes : « C’est le seul président que je n’ai pas encore rencontré mais je me languis de cette entrevue. Le personnage est atypique. Comprendre comment on peut accepter d’en prendre plein la figure systématiquement et faire fi de tout ça. Je pense qu’à sa place, je serais parti. »

« Le tableau n’est pas particulièrement reluisant »

Des propos qui mettent une nouvelle fois en lumière la fracture persistante entre une partie des supporters et la direction du club. Mais Emmanuel Terrien ne s’est pas limité à la question de la gouvernance. Le nouvel adjoint aux Sports a également évoqué les infrastructures du FC Nantes, un sujet particulièrement sensible depuis plusieurs années. Après des échanges avec les dirigeants du club et les services municipaux, son constat est préoccupant : « Avec le FC Nantes, on a déjà échangé. Je vais constater ce mercredi ce qu’ils m’ont largement expliqué. Le tableau qu’ils m’ont dressé n’était pas particulièrement reluisant. »

Selon lui, le retard accumulé est important : « Il y a clairement un parc, à la fois en termes de terrains et d’équipements, très vieillissant. Il faut se remettre à niveau et repenser le puzzle. » L’élu rappelle toutefois que les discussions passées autour d’un éventuel transfert du centre d’entraînement ont longtemps freiné les investissements nécessaires sur le site actuel. À quelques semaines du début de la saison de Ligue 2, ces déclarations ajoutent une pression supplémentaire sur les épaules de Waldemar Kita. Entre la contestation populaire et les problématiques d’infrastructures désormais reconnues au niveau métropolitain, le président nantais se retrouve plus que jamais sous le feu des projecteurs.

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