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FC Nantes : une annonce très attendue va tomber aujourd’hui !

Par Fabien Chorlet - 9 Juin 2026, 07:00
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Les joueurs du FC Nantes

Le FC Nantes devrait dévoiler ce mardi son nouveau maillot domicile pour la saison 2026-2027.

Le FC Nantes continue de faire monter la pression autour de son futur maillot domicile. Ce lundi, le club des bords de l’Erdre a publié sur ses réseaux sociaux un visuel laissant apparaître un aperçu de sa nouvelle tunique pour la saison 2026-2027. De quoi attiser la curiosité des supporters nantais, toujours dans l’attente de la présentation officielle de ce nouveau maillot.

On sait quand les Canaris dévoileront leur nouveau maillot domicile

Interrogé sur X au sujet de la date de sortie de cette tenue, Emmanuel Merceron a apporté quelques précisions. Selon l’insider nantais, le dévoilement officiel devrait intervenir dès ce mardi, soit à la veille du Fan Day organisé par le club.

« Demain (mardi) normalement pour mise en vente au Fan Day du FC Nantes de mercredi », a indiqué Emmanuel Merceron sur le réseau social. Sauf changement de dernière minute, les supporters des Canaris devraient donc découvrir le nouveau maillot domicile dans les prochaines heures et pouvoir se le procurer dès mercredi lors de l’événement organisé par le FCN.

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