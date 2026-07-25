Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Si Michel Der Zakarian attend une nouvelle vague de départs au mercato, le cas d’un attaquant serait d’ores et déjà tranché cet été au FC Nantes.

Le ménage continue au FC Nantes. Après avoir confirmé les départs imminents de plusieurs cadres, Michel Der Zakarian a également fermé la porte à un retour de Mostafa Mohamed dans son groupe.

Der Zakarian confirme plusieurs départs

Après le match nul face à La Roche-sur-Yon (1-1), l’entraîneur du FC Nantes a expliqué pourquoi Matthis Abline, Chidozie Awaziem et Yassine Benhattab ne figuraient pas sur la feuille de match. Les trois joueurs sont en instance de départ, un message fort envoyé par le technicien des Canaris alors que le club poursuit son dégraissage.

Der Zakarian en a également profité pour rappeler que le mercato nantais était loin d’être terminé : « On attend 1, 2, 3 joueurs. » Le FC Nantes souhaite encore renforcer plusieurs secteurs avant la fermeture du marché des transferts.

Le dossier Mostafa Mohamed est clos

Autre sujet brûlant : Mostafa Mohamed. Après avoir séché toute la reprise de l’entraînement, l’attaquant international égyptien a finalement retrouvé la Jonelière. Un retour qui ne change rien à sa situation. Envoyé avec l’équipe réserve jusqu’à la fin du mercato, l’ancien joueur de Galatasaray est désormais prié de se trouver un nouveau club. Selon Jeunes Footeux, la position de Michel Der Zakarian est sans équivoque : l’entraîneur nantais ne compte plus du tout sur l’avant-centre de 28 ans pour la saison à venir.

Entre les départs annoncés de Matthis Abline, Chidozie Awaziem, Yassine Benhattab et désormais le dossier Mostafa Mohamed, le FC Nantes prépare une profonde refonte de son effectif. Les Canaris espèrent finaliser plusieurs ventes afin de dégager de la marge financière avant de lancer une nouvelle offensive sur le marché des transferts.