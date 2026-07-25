Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’opération dégraissage se poursuit au FC Nantes avec un départ pressenti en défense.

Le chantier du dégraissage se poursuit au FC Nantes. Après le transfert d’Alban Lafont, Ouest-France annonce que les Canaris viennent d’acter un nouveau départ avec celui de Chidozie Awaziem, qui s’est officiellement engagé en faveur de Konyaspor.

Awaziem a signé à Konyaspor

Relégué en Ligue 2 avec le FC Nantes, l’international nigérian (40 sélections) n’avait jamais caché son souhait de poursuivre sa carrière dans l’élite. Confronté à une baisse de salaire liée à la descente des Canaris, le défenseur de 29 ans a rapidement cherché une porte de sortie.

De retour au FC Nantes l’été dernier, après un premier passage en prêt lors de la saison 2017-2018, Awaziem avait pourtant démarré la saison dans la peau d’un titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Castro. Mais au fil des mois, il a perdu sa place au profit d’Ali Youssuf.

Un transfert d’environ un million d’euros

Ce samedi, le défenseur a fait ses adieux à la Jonelière avant d’officialiser son arrivée à Konyaspor, neuvième de Süper Lig la saison passée. Tojjours d’après Ouest-France, cette opération devrait rapporter environ un million d’euros au FC Nantes, alors que le joueur était encore sous contrat jusqu’en juin 2028.

Une rentrée d’argent toujours bonne à prendre pour les dirigeants nantais, qui poursuivent leur réorganisation de l’effectif. Alors que le dossier Matthis Abline reste au cœur de l’actualité et que d’autres départs, comme celui de Tylel Tati, demeurent possibles, les Kita s’activent désormais pour recruter un défenseur central capable d’évoluer aux côtés de Lucas Perrin, ainsi qu’un latéral gauche avant la fin du mercato.