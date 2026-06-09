Nouveau marié, Valentin Rongier (Stade Rennais, 31 ans) doit regarder le possible retour de Michel Der Zakarian au FC Nantes d’un oeil averti…

Le possible retour Michel Der Zakarian au FC Nantes fait déjà des vagues… du côté du Stade Rennais ! Valentin Rongier, qui vient de se marier et profite actuellement de quelques semaines de vacances, a vu son nom revenir dans l’actualité nantaise malgré lui. En cause : une déclaration datant de 2016, remise en lumière par les supporters des Canaris.

« Der Zakarian qui ciblait quelques joueurs »

À l’époque, Michel Der Zakarian venait de quitter le FC Nantes et avait été remplacé par René Girard. Alors capitaine des Canaris, Valentin Rongier n’avait pas caché sa satisfaction concernant les méthodes du nouveau technicien. Le 13 octobre 2016, il déclarait notamment : « Le coach est plus proche de nous, il vient nous voir tous 1 par 1, à l’inverse de Der Zakarian qui ciblait quelques joueurs. »

Une phrase qui avait marqué les esprits à l’époque et qui prend aujourd’hui une résonance particulière alors que le nom de Michel Der Zakarian revient avec insistance pour prendre les commandes du FC Nantes. Ces propos laissaient entendre que certains joueurs du vestiaire nantais avaient pu ressentir une forme de distance avec l’entraîneur arménien.

Un Der Zakarian 2.0 au FC Nantes ?

Une critique portant davantage sur la gestion humaine que sur les résultats sportifs, puisque Der Zakarian avait tout de même permis au club de retrouver une certaine stabilité. Près de dix ans plus tard, le contexte a évidemment changé.

Michel Der Zakarian a accumulé de nouvelles expériences sur les bancs de Montpellier HSC et du Stade Brestois 29. Son approche du management a pu évoluer, tout comme les attentes des joueurs. Reste que cette déclaration rappelle que le technicien n’a pas toujours fait l’unanimité dans son vestiaire nantais, malgré les résultats obtenus sur le terrain.