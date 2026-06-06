Stade Rennais : les pistes de Haise et Désiré pour le mercato estival

Voici en images les pistes étudiées par le Stade Rennais en vue du mercato hivernal.

Le Stade Rennais est l’un des clubs de Ligue 1 les plus actifs à l’approche du mercato estival. Déjà renforcé par l’arrivée libre d’Adrien Thomasson en provenance du RC Lens, le club breton ambitionnerait de recruter près d’une dizaine de joueurs cet été. À quelques jours de l’ouverture officielle du marché des transferts, les dirigeants rennais ont déjà multiplié les pistes, aussi bien en France qu’à l’étranger. Découvrez-les en images.

Toutes les pistes estivales du Stade Rennais

Lucas Chevalier (gardien, Paris Saint-Germain)

Saël Kumbedi (latéral droit, Wolfsburg)

Antoine Hainaut (latéral droit, Venezia)

Allan Linguet (latéral droit, Dunkerque)

William Mikelbrencis (latéral droit, Hambourg)

Malang Sarr (défenseur central, libre)

Maxime Estève (défenseur central, Burnley)

Nabil Bentaleb (milieu défensif, libre)

Arthur Avom (milieu relayeur, FC Lorient)

Kévin Danois (milieu relayeur, AJ Auxerre)

Antoine Sekongo (milieu relayeur, Dunkerque)

Pablo Pagis (ailier gauche, FC Lorient)

Zuriko Davitashvili (ailier gauche, AS Saint-Étienne)

Eliesse Ben Seghir (ailier gauche, Bayer Leverkusen)

Lassine Sinayoko (avant-centre, AJ Auxerre)