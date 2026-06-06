Stade Rennais : les pistes de Haise et Désiré pour le mercato estival

Voici en images les pistes étudiées par le Stade Rennais en vue du mercato hivernal.
Le Stade Rennais est l’un des clubs de Ligue 1 les plus actifs à l’approche du mercato estival. Déjà renforcé par l’arrivée libre d’Adrien Thomasson en provenance du RC Lens, le club breton ambitionnerait de recruter près d’une dizaine de joueurs cet été. À quelques jours de l’ouverture officielle du marché des transferts, les dirigeants rennais ont déjà multiplié les pistes, aussi bien en France qu’à l’étranger. Découvrez-les en images.