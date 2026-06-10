En Ligue 2, l’ASSE et le FC Nantes ont déjà scruté le marché des attaquants au mercato estival.

Il est encore inconnu du grand public, mais plus pour longtemps. À 24 ans, Elias Filet s’impose comme l’une des révélations les plus intrigantes du mercato estival. L’attaquant français d’Aarau sort d’une saison remarquable en Challenge League suisse avec 20 buts et 4 passes décisives en 34 rencontres. Des statistiques qui n’ont pas échappé aux recruteurs de nombreux clubs français.

Selon Morning Foot, le FC Lorient apparaît aujourd’hui en pole position sur ce dossier particulièrement attractif. Mais la concurrence est loin d’être inexistante. L’ASSE surveille attentivement son évolution, tandis que le FC Nantes, Brest et même plusieurs clubs étrangers suivent également la situation de près.

Une machine dans le jeu aérien

Si Elias Filet attire autant les regards, ce n’est pas uniquement grâce à ses statistiques. Les données d’analyse mettent en lumière un profil extrêmement rare. L’attaquant français domine littéralement dans le domaine aérien. Ses chiffres sont impressionnants : 100e centile pour les duels aériens disputés, 97e centile pour les duels remportés et 100e centile pour les buts inscrits de la tête. Des performances qui font de lui l’un des attaquants les plus dominants dans les airs de son championnat.

Sa présence dans la surface est également exceptionnelle avec un score situé dans le 92e centile. Elias Filet est un véritable point d’ancrage offensif, un attaquant qui vit dans la surface adverse et qui transforme le moindre centre en occasion potentielle. À l’inverse, son jeu présente quelques limites. Les statistiques montrent un joueur moins à l’aise dans les petits espaces, peu impliqué dans le dribble ou la construction des actions. Son rôle est clair : finir les actions et peser sur les défenses.

Pourquoi l’ASSE s’intéresse au dossier

Du côté de l’ASSE, ce profil ne laisse pas indifférent. Avec l’arrivée de Ian Cathro et la mise en place attendue d’un football offensif, les Verts cherchent des joueurs capables d’apporter une menace permanente dans la surface adverse. Et surtout, l’avenir de Lucas Stassin reste incertain.

Si une vente importante venait à se concrétiser, l’ASSE devra rapidement trouver un nouvel avant-centre capable de porter l’attaque stéphanoise. Avec ses 20 buts cette saison et son coût estimé à seulement 300 000 euros, Elias Filet représente une opportunité de marché particulièrement séduisante.

Les outils d’analyse de Data’Scout renforcent encore davantage l’intérêt autour du joueur. Parmi les profils les plus similaires apparaissent notamment Serhou Guirassy, aujourd’hui l’un des attaquants les plus redoutables d’Europe, mais aussi Kike García ou Raul García.

Attention, cela ne signifie évidemment pas que Filet atteindra automatiquement ce niveau. Mais ces comparaisons soulignent des caractéristiques communes : puissance, domination aérienne, efficacité devant le but et capacité à peser physiquement sur une défense.

Dans ce dossier, le temps pourrait rapidement devenir un facteur déterminant. Lorient semble avoir pris une longueur d’avance, mais l’ASSE et le FC Nantes restent à l’affût. Une chose est sûre : après sa saison en Suisse, Elias Filet ne devrait plus rester longtemps dans l’anonymat.