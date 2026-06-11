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Si Kilmer Sports Ventures a désigné Ian Cathro sur le banc de l’ASSE, les dirigeants stéphanois avaient également ciblé un ancien coach du FC Nantes.

L’ASSE n’a pas misé sur Ivan Cathro par défaut. Avant de trancher en faveur du technicien écossais pour lancer son nouveau projet sportif, les dirigeants de Kilmer Sports Ventures ont multiplié les prises de renseignements auprès de plusieurs entraîneurs réputés. Et l’un des profils les plus convoités du moment figurait bien sur leurs tablettes.

L’ASSE a tenté sa chance pour Castro

Selon Sport, Luis Castro a reçu de nombreuses sollicitations ces dernières semaines. Il faut dire que le technicien portugais vient de réaliser une véritable performance avec Levante. Arrivé fin décembre alors que le club valencien occupait la dernière place du classement, il a totalement transformé la dynamique de son équipe jusqu’à assurer son maintien.

Un exploit qui a fortement renforcé sa réputation sur le marché des entraîneurs. Déjà très apprécié en France après son passage remarqué à Dunkerque, Luis Castro attire désormais l’attention de nombreux clubs européens.

Parmi les clubs intéressés figurait notamment l’ASSE. À la recherche du profil idéal pour relancer le club après la non montée en Ligue 1, Kilmer Sports Ventures avait étudié la piste menant au technicien portugais avant de finalement se tourner vers Ivan Cathro. Les Verts n’étaient d’ailleurs pas seuls sur le dossier.

L’OGC Nice également séduit

L’OGC Nice aurait lui aussi pris des renseignements sur Luis Castro. Plusieurs clubs grecs, italiens et portugais auraient également approché son entourage afin d’évaluer la faisabilité d’une arrivée durant l’intersaison.

Cette liste de prétendants illustre parfaitement la nouvelle dimension prise par l’entraîneur portugais après son remarquable travail en Espagne. Malgré ces nombreuses approches, un départ semble aujourd’hui peu probable. Luis Castro se sentirait particulièrement bien à Levante et n’aurait aucune intention de quitter le projet qu’il a contribué à relancer.

Selon les informations venues d’Espagne, seule une proposition exceptionnelle pourrait l’amener à reconsidérer sa position. Pour l’ASSE, le dossier est désormais clos. Les dirigeants stéphanois ont choisi de confier leur avenir à Ivan Cathro, avec l’objectif clair de retrouver la Ligue 1 dans les plus brefs délais. Mais l’intérêt porté à Luis Castro démontre l’ambition affichée par Kilmer Sports Ventures dans sa recherche du profil idéal. Reste maintenant à savoir si le choix de Cathro permettra aux Verts d’atteindre l’objectif fixé par les propriétaires canadiens : un retour rapide dans l’élite du football français.