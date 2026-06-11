Après l’échec de la montée en Ligue 1, le ton monte autour de l’ASSE. Les élus locaux attendent désormais des résultats immédiats et les propriétaires canadiens ont promis de mettre les moyens nécessaires pour ramener les Verts dans l’élite.

Le message est limpide : l’ASSE n’a plus le droit à l’erreur. Quelques jours après une saison qui s’est terminée par une immense désillusion, la pression commence déjà à monter autour de Kilmer Sports Ventures et de la direction stéphanoise. Les attentes sont immenses et les élus locaux ne cachent plus leur impatience.

« On veut la montée »

Dans des propos relayés par Le Progrès, Régis Juanico, maire de Saint-Étienne et président de Saint-Étienne Métropole, a dressé un constat sévère de l’exercice écoulé. « Cette saison est une immense déception pour le territoire. C’est d’autant plus dommage que notre public et nos supporters méritent la Ligue 1 », a-t-il notamment déclaré. Une sortie qui reflète le sentiment général autour du club après une saison où les Verts avaient clairement affiché l’ambition de retrouver immédiatement l’élite.

Régis Juanico ne s’est pas arrêté là. L’élu a directement rappelé que l’objectif fixé en début de saison n’avait pas été atteint : « On n’a pas été capables d’être 1er ou 2e de Ligue 2. Notre équipe, et je parle ici des joueurs, du staff et de la direction, n’a pas réussi à atteindre l’objectif du début de saison sportive. » Des propos forts qui mettent également la direction face à ses responsabilités. Car même si les collectivités ne gèrent pas directement le club, elles restent étroitement liées à son développement à travers les infrastructures mises à disposition, notamment le stade Geoffroy-Guichard. Et le message envoyé à Kilmer est très clair : « Nous disons très clairement à la direction que nous attendons maintenant des résultats. » Avant une conclusion sans ambiguïté : « Notre public mérite très clairement la Ligue 1. Donc, maintenant, on veut la montée ! »

Tanenbaum promet de mettre les moyens

Dans ce contexte tendu, les supporters stéphanois pourront néanmoins retenir un élément rassurant. Selon Régis Juanico, Ivan Gazidis lui a personnellement transmis un message de la part du propriétaire Larry Tanenbaum. Le patron de Kilmer Sports Ventures aurait réaffirmé sa détermination à ramener rapidement l’ASSE en Ligue 1. « Cette année ou l’année prochaine, ce sera la bonne », aurait assuré Tanenbaum. Surtout, le propriétaire canadien aurait promis que tous les moyens nécessaires seraient mobilisés pour atteindre cet objectif. « Ils mettraient tous les moyens, pas simplement financiers, à disposition du club pour parvenir à l’objectif de remonter. »

Ces déclarations renforcent l’idée que l’ASSE pourrait se montrer particulièrement ambitieuse sur le marché des transferts. Après une première année de transition sous l’ère Kilmer, les dirigeants savent qu’ils seront désormais jugés sur les résultats sportifs. La nomination d’Ivan Cathro, la reconstruction de l’effectif et les futurs investissements seront observés de très près. La saison 2026-2027 s’annonce déjà sous très haute pression dans le Forez.