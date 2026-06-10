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Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

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Malgré une fin de saison mitigée avec l’ASSE, Lucas Stassin (21 ans) continue d’être très courtisé au mercato estival.

Lucas Stassin n’a visiblement rien perdu de sa cote sur le marché des transferts. Alors que l’ASSE prépare une saison capitale avec l’ambition de retrouver rapidement l’élite, l’avenir de son attaquant belge continue d’alimenter les discussions. À seulement 21 ans, l’avant-centre demeure l’un des joueurs les plus attractifs de l’effectif stéphanois malgré un contexte sportif délicat.

Ces dernières semaines, plusieurs médias faisaient état d’un intérêt du FC Porto. Une piste qui reste d’actualité, même si le quotidien portugais A Bola apporte une précision importante : Stassin ne constitue pas la priorité absolue des Dragons pour renforcer leur secteur offensif.

Braga entre dans la danse

Pour autant, cette information est loin d’être une mauvaise nouvelle pour le joueur… et pour l’ASSE. Selon le média portugais, le SC Braga suit également avec attention l’évolution du dossier. Le club portugais apprécie particulièrement le profil du Belge, dont les qualités de mobilité, de technique et de finition correspondent aux attentes du nouvel entraîneur Carlos Vicens. Cette nouvelle concurrence vient renforcer l’attractivité du dossier et pourrait rapidement faire grimper la valeur du joueur en cas d’offensive concrète.

Auteur de 23 buts et 11 passes décisives lors de ses 64 dernières apparitions sous le maillot stéphanois, Stassin a confirmé qu’il possédait le potentiel pour évoluer à un niveau supérieur malgré les difficultés rencontrées collectivement par les Verts.

Une cote qui ne faiblit pas

Estimé à environ 15 millions d’euros, l’international belge représente un investissement conséquent pour Braga. Mais le club portugais espère profiter de plusieurs facteurs favorables pour tenter sa chance. De son côté, l’ASSE conserve une position relativement confortable. Le club sait que son attaquant dispose encore d’une forte valeur marchande et que plusieurs formations surveillent attentivement sa situation. Surtout, une excellente nouvelle se confirme pour le joueur : sa non-sélection pour la Coupe du monde n’a absolument pas freiné l’intérêt des recruteurs européens.

Alors que certains observateurs pouvaient craindre une baisse de visibilité, les clubs intéressés n’ont visiblement pas changé leur regard sur le dossier. Les performances réalisées ces deux dernières saisons restent largement suffisantes pour convaincre les cellules de recrutement.

L’ASSE en position de force

À mesure que les prétendants se multiplient, l’ASSE pourrait voir sa position se renforcer dans les négociations. Porto, Braga et potentiellement d’autres clubs européens suivent le dossier de près. Cette concurrence a toutes les chances de faire mécaniquement monter les enchères si plusieurs offres venaient à arriver sur le bureau des dirigeants stéphanois.

Pour Lucas Stassin, les signaux sont donc particulièrement positifs. Son attractivité reste intacte malgré les derniers mois mouvementés vécus par l’ASSE. Et pour les Verts, un éventuel départ pourrait se transformer en très belle opération financière lors de ce mercato estival.