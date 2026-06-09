Officialisé par l’ASSE, Ian Cathro devrait devoir compter avec un premier départ majeur au mercato estival.

L’ASSE n’a pas tardé à tourner la page Montanier. Avec la nomination d’Ian Cathro au poste d’entraîneur, les Verts ont lancé un nouveau cycle mais le technicien écossais pourrait rapidement être privé de son principal atout offensif. Officialisé ces derniers jours, Ian Cathro arrive avec une mission claire : reconstruire une équipe capable de ramener l’ASSE en Ligue 1 dès la saison prochaine. Un défi ambitieux qui pourrait toutefois se compliquer avant même le début de la préparation estivale.

Stassin vers le FC Porto

Selon les informations de Nieuwsbladsport, Lucas Stassin souhaite quitter le Forez durant ce mercato. L’attaquant belge, considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs de l’effectif stéphanois, serait actuellement en discussions avec FC Porto.

Le dossier semble même prendre de l’épaisseur. Le média belge affirme que des échanges concrets ont déjà eu lieu entre les différentes parties. L’entourage du joueur s’active également puisque son agent, Zouhair Essikal, aurait récemment été aperçu au Portugal afin de faire avancer les négociations.

Pour le moment, aucun accord définitif n’aurait été trouvé, que ce soit entre les clubs ou avec le joueur. Mais le simple fait que les discussions soient engagées confirme l’existence d’un intérêt sérieux de Porto pour le buteur stéphanois. Du côté de l’ASSE, un départ de Stassin représenterait un véritable casse-tête. Malgré une saison collective difficile conclue par une relégation, l’international espoir belge a confirmé une grande partie de son potentiel et apparaît comme l’un des actifs les plus valorisés du club.

Cathro déjà sans avant-centre ?

L’arrivée d’Ian Cathro devait notamment permettre de bâtir un projet ambitieux autour de jeunes joueurs à fort potentiel. Or, voir Lucas Stassin partir dès les premières semaines du nouveau coach changerait forcément les plans de la direction sportive.

Bien sûr, une vente importante pourrait également offrir à l’ASSE des moyens supplémentaires pour renforcer l’effectif. Mais remplacer un attaquant aussi prometteur reste toujours un exercice délicat, particulièrement dans un championnat aussi exigeant que la Ligue 2.

Les prochaines semaines s’annoncent donc décisives. Alors que les supporters espéraient voir Ian Cathro construire son projet autour de Lucas Stassin, le scénario d’un transfert vers Porto semble prendre de plus en plus de crédibilité. Un premier gros dossier mercato qui attend déjà le nouvel entraîneur des Verts.