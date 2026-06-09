ASSE Mercato : deux anciens attaquants de Ligue 1 dans les valises de Ian Cathro ?

Nommé entraîneur de l’ASSE hier, Ian Cathro pourrait militer pour la venue de deux éléments qui ont brillé sous ses ordres à Estoril…

C’est la surprise de Kilmer Sports ! Pour remplacer Philippe Montanier et tenter de ramener l’ASSE en Ligue 1, KSV a décidé de miser sur Ian Cathro. Le jeune technicien écossais, qui fêtera ses 40 ans en juillet, arrive en provenance d’Estoril, où il était en place depuis deux saisons.

Begraoui, c’est 20 buts avec Estoril cette saison

Après avoir débuté sa carrière d’entraîneur chez les équipes de jeunes de Dundee United, Cathro avait déjà eu une première expérience de numéro 1 à 30 ans, à Hearts, une expérience amère pour lui puisqu’il avait été débarqué en fin de saison après un bilan décevant. Avant cela, l’Ecossais avait été l’adjoint de Nuno Espirito Santo à Rio Ave et à Valence, puis de Steve McClaren et de Rafael Benitez à Newcastle, avant de retrouver Espirito Santo à Wolverhampton, Tottenham et Al-Ittihad. On notera qu’à Estoril, Cathro a permis à l’ancien toulousain Yanis Begraoui de franchir un cap. Arrivé libre après son départ du TFC à l’été 2024, l’attaquant marocain a réalisé les deux meilleures saisons de sa carrière. En 68 matchs disputés avec le club de la banlieue de Lisbonne, il a inscrit 31 buts toutes compétitions confondues. Dont 20 buts en 2025-26, ce qui lui a permis de retrouver la sélection marocaine Espoirs.

Guitane a aussi brillé sous ses ordres

Plusieurs clubs européens sont sur les rangs. A 24 ans, sa valeur est aujourd’hui estimée à 12 M€. Formé à Auxerre, passé par Pau, Begraoui a fini très fort sa saison, inscrivant 12 buts en 2026. Il est sous contrat à Estoril jusqu’en 2028 et serait très apprécié de Cathro, tout comme l’ailier algérien Rafik Guitane (27 ans), lui aussi passé par la Ligue 1 du côté du Havre, de Rennes et de Reims. Le natif d’Evreux a inscrit 3 buts et délivré 5 passes décisives lors de la saison écoulée. De quoi inciter Cathro à militer pour sa venue à l’ASSE, à l’instar de Begraoui ? A suivre…