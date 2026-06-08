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FRANCE

ASSE : Ivan Gazidis justifie le choix Ian Cathro

Par Fabien Chorlet - 8 Juin 2026, 22:22
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Ian Cathro

Le président de l’ASSE, Ivan Gazidis, a expliqué pourquoi il a choisi Ian Cathro pour succéder à Philippe Montanier.

Pour remplacer Philippe Montanier sur son banc, l’AS Saint-Étienne a jeté son dévolu sur Ian Cathro. Le club du Forez a officialisé ce lundi soir la nomination de l’entraîneur écossais, qui dirigeait le club portugais d’Estoril depuis deux saisons. Le coach de 39 ans a paraphé un contrat de deux ans en faveur de l’ASSE, soit jusqu’en juin 2028.

Les mots de Gazidis sur Cathro

Sur le site officiel des Verts, le président stéphanois, Ivan Gazidis, s’est exprimé sur l’arrivée de Ian Cathro et a détaillé les raisons qui ont convaincu l’ASSE de lui confier les rênes de l’équipe première. « Ian s’est construit un parcours singulier. Il n’arrive pas avec une trajectoire conventionnelle, mais avec une expérience très riche de l’entraînement, du développement des joueurs et de plusieurs cultures footballistiques. Nous avons été particulièrement impressionnés par sa capacité à donner une direction claire à une équipe, à faire progresser les joueurs et à créer un environnement de travail exigeant. À Estoril, il a montré qu’il pouvait faire avancer un club avec méthode, identité et stabilité. C’est précisément ce que nous voulons installer à l’AS Saint-Étienne. »

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