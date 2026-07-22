Le prometteur défenseur central de l’ASSE Nathan Kasia (17 ans) va signer son premier contrat professionnel jusqu’en juin 2029.

L’ASSE poursuit sa politique de valorisation de son centre de formation. Auteur d’une préparation estivale remarquée avec le groupe professionnel, Nathan Kasia est sur le point de franchir une étape majeure dans sa jeune carrière.

Cathro séduit par Kasia

À seulement 17 ans, Nathan Kasia va signer son premier contrat professionnel avec l’ASSE. Selon L’Équipe, le prometteur défenseur central s’engagera jusqu’en juin 2029, preuve de la confiance accordée par les dirigeants stéphanois envers l’un des plus grands espoirs du club. Présent avec les professionnels depuis la reprise de l’entraînement, Kasia a rapidement marqué des points auprès d’Ian Cathro.

Le technicien écossais de l’ASSE lui a offert du temps de jeu lors des deux premiers matches de préparation. Le jeune défenseur a disputé 45 minutes contre Biel-Bienne (2-2), avant d’enchaîner 45 nouvelles minutes face au Servette Genève (défaite 1-0), affichant une belle sérénité malgré son jeune âge.

Un parcours prometteur à l’ASSE

Passé par l’INF Clairefontaine puis par le RC Joinville, en région parisienne, Nathan Kasia a rejoint très tôt la formation stéphanoise. Ses performances lui valent également des convocations régulières avec l’équipe de France U17, où il fait partie des défenseurs les plus suivis de sa génération.

En sécurisant l’avenir de Nathan Kasia jusqu’en 2029, l’ASSE confirme sa volonté de bâtir son projet autour de jeunes talents issus de son académie. Si la concurrence reste importante en défense centrale, Ian Cathro semble déjà avoir identifié le jeune Stéphanois comme un élément capable d’intégrer progressivement la rotation de l’équipe première.