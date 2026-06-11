Formé au PSG et très tôt perçu comme l’une des promesses de la génération 2002, Adil Aouchiche (23 ans)c a connu une phase d’errance avant de retrouver un second souffle à Schalke, qu’il a rejoint cet hiver et qui vient de remonter en Bundesliga.

Le destin d’Adil Aouchiche n’a rien d’un long fleuve tranquille. Révélé très jeune au sein du centre de formation du PSG, le milieu offensif de 23 ans était annoncé comme l’un des grands talents de la génération 2002. Pourtant, sa trajectoire a rapidement pris une direction inattendue. Après des passages à l’ASSE, Lorient, Sunderland puis Portsmouth, le Franco-Algérien semble enfin avoir retrouvé de la stabilité du côté de FC Schalke 04, qu’il a rejoint cet hiver et avec lequel il vient de décrocher la remontée en Bundesliga.

Mbappé avait tenté de le convaincre, l’ASSE était trop forte !

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Aouchiche est revenu avec franchise sur les années compliquées qui ont suivi son départ de Paris. « Le football est cruel. Il y a des périodes où je jouais très peu, voire pas du tout. Évoluer dans des clubs moins en vue m’a fait gagner en humilité. Je suis fier de mon chemin, même si c’est plus facile de le dire maintenant. J’ai été baladé, a-t-il expliqué sans détour. J’ai été considéré comme une monnaie, certaines personnes se sont servies de moi pour leurs intérêts. Depuis mon prêt à Portsmouth, je suis conseillé par deux membres de ma famille. » Des propos forts qui illustrent les difficultés rencontrées par un joueur longtemps présenté comme une future star du football français.

Parmi les épisodes marquants de sa jeune carrière, son choix de quitter le PSG à l’été 2020 reste sans doute le plus symbolique. À l’époque, de nombreux observateurs imaginaient le milieu poursuivre son développement dans la capitale. Même Kylian Mbappé avait publiquement tenté de le convaincre de rester. Sous une publication Instagram du jeune joueur, l’attaquant français avait commenté : « Signe le contrat ! », un message qui avait rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

Aouchiche ne regrette pas son passage chez les Verts

Aouchiche s’en souvient encore aujourd’hui avec amusement : « Ça avait fait beaucoup de buzz à l’époque. Mais je ne changerais rien à ma carrière. » L’ancien Stéphanois explique surtout que son choix était guidé par une priorité : obtenir du temps de jeu au plus haut niveau. Malgré le prestige du PSG, Aouchiche estimait alors que son avenir passait davantage par l’ASSE : « Le PSG était très différent de maintenant : on ne donnait pas autant leur chance aux jeunes, il y avait plus de stars. Quand l’entraîneur affichait le nom des joueurs pouvant évoluer aux différents postes, il y avait Neymar à côté du mien ! J’ai préféré le projet de Saint-Étienne pour jouer. Dans le PSG actuel, ç’aurait été différent. »

Une déclaration qui en dit long sur l’évolution du club parisien ces dernières années. Alors que le PSG mise désormais davantage sur sa formation et sur l’intégration progressive de ses jeunes talents, Aouchiche estime que le contexte aurait probablement été plus favorable à son émergence s’il avait dû faire ce choix aujourd’hui. Même si son aventure à l’ASSE n’a pas totalement répondu aux attentes, le milieu offensif ne nourrit visiblement aucun regret. Son parcours lui a permis d’acquérir de l’expérience, de la maturité et, surtout, de retrouver aujourd’hui une place importante dans un projet ambitieux en Allemagne.