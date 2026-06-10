Si l’arrivée d’Ian Cathro sur le banc de l’ASSE a d’abord suscité de l’enthousiasme, un premier doute est arrivé sur le nouvel entraîneur des Verts.

L’officialisation d’Ian Cathro sur le banc de l’ASSE a été globalement très bien accueillie. Entre les retours positifs venus du Portugal, les compliments de plusieurs observateurs et même les mots élogieux de José Mourinho, le nouvel entraîneur des Verts démarre avec un important capital confiance. Mais tout n’est pas forcément rose pour autant.

Un changement brutal de contexte pour Cathro

Parmi les spécialistes qui ont validé le choix stéphanois figure Nicolas Vilas, référence du football portugais en France. Convaincu par les qualités du technicien écossais, il a néanmoins pointé un défi majeur qui pourrait rapidement se dresser sur sa route à l’ASSE : « Le changement de contexte sera un gros challenge. Basculer d’un club où la pression est relative, avec du temps pour poser son style (pour atteindre les résultats), à un club où le résultat doit être quasi immédiat. Si ça va coller, ça, on verra… »

Une analyse qui résume parfaitement l’interrogation principale entourant l’arrivée d’Ian Cathro. Au Portugal, le technicien a pu développer ses idées dans un environnement plus patient, où la progression du projet comptait parfois autant que les résultats immédiats. À Saint-Étienne, la réalité sera tout autre. L’ASSE sort d’une période difficile et n’a qu’un objectif : retrouver rapidement la Ligue 1.

Des résultats rapides attendus chez les Verts

Dans le Forez, chaque contre-performance sera scrutée et la marge d’erreur s’annonce particulièrement réduite. Cathro devra donc réussir un exercice délicat : imposer sa philosophie de jeu tout en obtenant des résultats rapides. Un équilibre que tous les entraîneurs ne parviennent pas à trouver dans un club aussi exposé médiatiquement et émotionnellement que l’ASSE. Ce premier doute ne remet pas en cause les qualités reconnues du technicien écossais.

Au contraire, la plupart des observateurs s’accordent à dire qu’il possède les compétences nécessaires pour réussir. Mais entre séduire par les idées et gagner sous pression, il existe parfois un monde. C’est précisément ce que Nicolas Vilas invite à surveiller dans les prochains mois. Le vrai verdict ne tombera donc pas lors de sa présentation, ni même pendant la préparation estivale. Il arrivera lorsque les premiers résultats commenceront à tomber et que la pression du Chaudron se fera réellement sentir.