ASSE : Kilmer Sports a trouvé son nouvel entraîneur !

L’AS Saint-Étienne tient enfin le successeur de Philippe Montanier. Après plusieurs jours de réflexion et de négociations, Kilmer Sports Ventures a tranché : Ian Cathro va devenir le nouvel entraîneur des Verts. Le technicien écossais, jusque-là en poste à Estoril, va quitter le Portugal pour s’installer dans le Forez.

Un choix fort de la part des nouveaux propriétaires stéphanois, qui ont décidé de miser sur un profil jeune, international et déjà doté d’une solide expérience européenne. À 39 ans, Ian Cathro débarque avec une mission claire : relancer l’ASSE après l’échec de la montée en Ligue 1.

Ian Cathro arrive dans le Forez

Sous contrat avec Estoril jusqu’en juin 2028, Ian Cathro ne semblait pas forcément facile à déloger. Mais l’ASSE a accéléré ces derniers jours pour boucler le dossier. Selon les dernières informations, Saint-Étienne a trouvé un terrain d’entente financier avec le club portugais afin de racheter les deux dernières années de contrat du technicien écossais.

L’officialisation devrait désormais intervenir rapidement. Cathro va donc prendre la suite de Philippe Montanier, dont l’aventure dans le Forez s’arrête après seulement quatre mois. L’ancien entraîneur de Toulouse ne souhaitait pas poursuivre en Ligue 2 et arrivait en fin de contrat à la fin du mois de juin.

Pour Kilmer Sports, il fallait donc agir vite. Le choix s’est porté sur un entraîneur étranger, comme cela était évoqué depuis plusieurs jours. Et c’est Ian Cathro qui aura la responsabilité d’incarner le nouveau cycle stéphanois.

L'entraîneur écossais du club portugais d'Estoril, Ian Cathro, qui était sous contrat jusqu'en juin 2028, est le nouvel entraîneur de Saint-Étienne et remplace Philippe Montanier.



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Un profil européen pour relancer l’ASSE

Ian Cathro n’a pas connu une grande carrière de joueur professionnel, mais son parcours d’entraîneur est déjà riche. Né à Dundee, en Écosse, il est titulaire de la licence pro UEFA et a multiplié les expériences dans plusieurs pays.

Il a travaillé en Écosse, au Portugal, en Angleterre, en Espagne et même en Arabie saoudite, du côté d’Al-Ittihad. Un parcours varié qui lui a permis de découvrir différents environnements, différentes cultures tactiques et plusieurs niveaux d’exigence.

Avant Estoril, Cathro a notamment été numéro un à Heart of Midlothian. Il a aussi travaillé comme adjoint de Nuno Espírito Santo à Valence, où il a découvert la Ligue des Champions. Une expérience précieuse pour un entraîneur encore jeune, mais déjà très exposé.

Estoril, son dernier laboratoire

Depuis deux saisons, Ian Cathro entraînait Estoril, club basé à l’ouest de Lisbonne. Avec les Canarinhos, il a obtenu des résultats solides, terminant 8e du championnat portugais en 2024-2025 puis 10e en 2025-2026.

Des classements qui traduisent une certaine régularité dans un championnat exigeant, où les écarts de moyens peuvent être importants. À Estoril, Cathro a pu confirmer ses idées, affirmer sa méthode et montrer sa capacité à structurer un groupe sur la durée.

C’est sans doute ce profil qui a séduit Kilmer Sports. L’ASSE cherchait un entraîneur capable de porter un projet, pas seulement de gérer l’urgence. Avec Cathro, les dirigeants stéphanois misent sur un technicien de travail, de méthode et de développement.

Kilmer Sports prend un vrai pari

La nomination de Ian Cathro ressemble à un pari assumé. Le technicien écossais ne possède pas encore un nom très connu du grand public français, et son arrivée en Ligue 2 va forcément susciter de la curiosité. Mais c’est justement ce type de profil que Kilmer Sports semblait rechercher : un entraîneur moderne, formé à différentes écoles européennes, capable d’apporter une nouvelle identité.

Après le passage express de Philippe Montanier, Saint-Étienne veut repartir sur des bases plus claires. L’objectif sera évidemment de viser la remontée en Ligue 1, mais aussi de reconstruire un projet sportif cohérent.

Cathro devra rapidement convaincre. À l’ASSE, le contexte est toujours particulier. Le public est passionné, l’attente immense, et la Ligue 2 ne laisse pas beaucoup de temps aux expérimentations.

Une nouvelle ère commence à Saint-Étienne

Avec Ian Cathro, les Verts ouvrent donc un nouveau chapitre. Kilmer Sports voulait envoyer un signal fort après l’échec des barrages contre Nice. C’est désormais chose faite avec l’arrivée d’un entraîneur international, jeune, ambitieux et habitué à travailler dans différents contextes.

Le chantier reste immense. Il faudra bâtir un effectif compétitif, gérer les possibles départs, attirer des recrues compatibles avec les idées du nouveau coach et repartir avec un vestiaire rapidement mobilisé.

Mais Saint-Étienne tient désormais son homme. Après Philippe Montanier, place à Ian Cathro. Un choix audacieux, peut-être risqué, mais qui confirme une chose : Kilmer Sports veut donner une nouvelle direction au projet stéphanois.