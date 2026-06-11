FC Nantes : avant de signer au RC Lens, Pantaloni a mis le feu en interne chez les Kita

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Si Michel Der Zakarian va devenir le nouveau coach du FC Nantes, ce dossier a connu un retournement majeur il y a plusieurs semaines, marqué par l’effondrement de la piste Olivier Pantaloni, qui devrait signer au RC Lens.

Le FC Nantes pensait tenir son entraîneur. Depuis la mi-avril, le dossier Olivier Pantaloni avançait à grands pas en coulisses. Dans l’entourage du club, certains évoquaient même une trajectoire déjà tracée pour l’actuel coach de Lorient, perçu comme le profil idéal pour stabiliser une équipe en quête de reconstruction.

Selon Emmanuel Merceron, la direction nantaise, et notamment les Kita, estimaient que l’affaire était quasiment réglée. Le technicien corse apparaissait alors comme la priorité interne pour prendre en main le projet sportif, dans un contexte de forte instabilité chronique au club.

Le rendez-vous décisif qui fait tout basculer

Mais début mai, le dossier aurait brutalement changé de nature. Lors d’un ultime échange dans les bureaux parisiens, les discussions se seraient mal déroulées, rompant une dynamique jusque-là jugée positive.

Ce rendez-vous manqué aurait suffi à faire s’effondrer la piste principale, obligeant la direction nantaise à repartir de zéro dans la recherche d’un entraîneur. Une rupture brutale, vécue en interne comme un sérieux coup d’arrêt dans un dossier pourtant avancé. Le technicien corse va donc certainement passer d’un club relégué en Ligue 2 au RC Lens, qui va disputer la Ligue des Champions.

Un FC Nantes plongé dans le doute et les tensions internes

Cette désillusion n’aurait pas seulement ralenti le mercato des entraîneurs. Elle aurait aussi ravivé des tensions déjà existantes au sein de la direction. Toujours selon Merceron, les divergences entre Waldemar Kita et Franck Kita auraient refait surface, accentuant l’instabilité décisionnelle du club.

Dans le même temps, le FC Nantes se serait retrouvé face à un constat brutal : une attractivité sportive en baisse, rendant difficiles les discussions avec plusieurs profils ciblés. Des pistes comme Antonetti ou Montanier n’auraient pas abouti, refusant notamment de s’engager dans un projet jugé trop incertain.

Le projet Der Zakarian relancé… mais sans enthousiasme

Après plusieurs échecs et hésitations, l’option Michel Der Zakarian a progressivement refait surface, jusqu’à devenir une solution de repli.

Franck Kita se serait montré ouvert à cette piste, contrairement à son père, moins convaincu. Un désaccord supplémentaire qui illustre un été de transition chaotique à la Jonelière.

Un choix par défaut à l’approche de la reprise

À moins de deux semaines de la reprise, le FC Nantes se retrouve donc dans une situation contrainte : un retour de « MDZ » sans véritable adhésion collective en interne, et avec un projet encore flou.

Relégué en Ligue 2, le club va donc une nouvelle fois aborder une saison sous tension, avec un sentiment d’improvisation autour de son banc, symptôme d’un été particulièrement instable.