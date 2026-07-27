Nouveau coach de l’AJ Auxerre, Will Still est revenu sur son passage mitigé sur le banc du RC Lens.

Will Still n’a pas oublié le RC Lens… Après une aventure écourtée à Southampton, Will Still a pris le temps de réfléchir avant de choisir son nouveau projet. Alors qu’il était courtisé par plusieurs clubs, l’ancien entraîneur du RC Lens a expliqué avoir privilégié son instinct en rejoignant l’AJ Auxerre.

Will Still a bien rebondi à Auxerre

« J’étais avancé avec d’autres clubs, comme Lorient ou Bristol (Championship). Et je me suis dit : “Laisse-toi guider par ton instinct.” C’était Auxerre, un club très accessible, à taille très humaine », a-t-il expliqué dans L’Équipe. Le technicien a également tenu à répondre aux critiques entendues après sa nomination en Bourgogne : « J’ai entendu des trucs. Mais les gens ne savent rien. À la radio, ils ont dit : “Il doit refaire ses preuves. Auxerre, c’est un choix par défaut.” Non. J’avais eu des opportunités durant la saison, comme le Paris FC et Nantes. Mais je voulais prendre le temps. Les gens oublient que je n’ai que 33 ans. Il y a beaucoup de choses dans le foot avec lesquelles j’ai du mal. »

« Faire attention à ce que tu disais à l’un pour ne pas vexer l’autre »

Will Still est ensuite revenu sur son passage au RC Lens, marqué par une saison agitée en coulisses. L’ancien coach des Sang et Or a notamment évoqué les difficultés liées à la nouvelle organisation du club, avec l’arrivée d’une nouvelle direction composée notamment de Pierre Dréossi et Diego Lopez. « La politique. À Lens, il y avait une nouvelle direction, il fallait faire attention à ce que tu disais à l’un pour ne pas vexer l’autre. C’est comme ça dans plein de clubs. Je veux une transparence totale, sinon on perd son temps », a lâché Will Still. L’entraîneur de l’AJA a également regretté le poids de l’environnement extérieur autour du club : « Et puis le monde extérieur… Je n’écoute quasiment plus rien. » Des déclarations fortes qui montrent que le passage de Will Still à Lens n’a pas été aussi simple qu’il n’y paraissait. Désormais concentré sur son nouveau défi à Auxerre, le technicien garde toutefois un regard critique sur son expérience artésienne.