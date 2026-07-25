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FRANCE

RC Lens : Ligue 1+ réserve un programme chargé aux Sang et Or

Par Louis Chrestian - 25 Juil 2026, 08:23
RC Lens : Ligue 1+ réserve un programme chargé aux Sang et Or

Les supporters du RC Lens pourront suivre plusieurs rencontres de préparation sur Ligue 1+. La plateforme diffusera plus de 30 matches amicaux cet été, dont trois affiches des Sang et Or.

Lens – Charleroi diffusé ce samedi

Le RC Lens poursuit sa préparation estivale avec la réception du Sporting de Charleroi, programmée ce samedi 25 juillet à midi. Cette rencontre sera diffusée sur Ligue 1+, qui reprend du service avant le début du Championnat.

Selon Lensois.com, les abonnés pourront suivre plus de 30 rencontres de préparation, toutes commentées par les équipes de la plateforme. Une exposition bienvenue pour les clubs français à quelques semaines de la reprise.

Deux autres rendez-vous pour les Sang et Or

Après Charleroi, les Lensois seront encore à l’antenne le mardi 28 juillet. Ils retrouveront d’abord Pierre Sage, désormais entraîneur de Crystal Palace, à 19 heures. Une seconde rencontre face à Famalicão est annoncée le même jour à 22 heures.

Le programme télévisé des Sang et Or se prolongera le 8 août avec un match contre Sunderland à 16 heures. De quoi permettre aux supporters de mesurer l’évolution de leur équipe après les dernières sorties face à Strasbourg.

Neuf confrontations contre des clubs anglais

Ligue 1+ mise largement sur les affiches franco-anglaises, au nombre de neuf. Outre Crystal Palace – RC Lens, la plateforme proposera notamment Liverpool – AS Monaco, Everton – LOSC, Newcastle – RC Strasbourg et Sunderland – Stade Rennais.

L’OM, l’OGC Nice, le Stade Brestois, le Paris FC ou encore l’AJ Auxerre figurent également dans cette programmation estivale. Pour le RC Lens, les abonnés auront donc plusieurs occasions d’observer les premiers enseignements de la préparation.

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