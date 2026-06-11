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FRANCE

FC Nantes : une énorme bombe tombe sur Waldemar Kita et la vente du club !

Par William Tertrin - 11 Juin 2026, 15:40
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Waldemar Kita (FC Nantes)

Selon plusieurs révélations faites dans l’émission Late Foot Club, le FC Nantes serait aujourd’hui plus que jamais sur le point de changer de propriétaire.

L’avenir du FC Nantes pourrait connaître un bouleversement majeur dans les prochaines semaines. D’après les informations dévoilées mercredi soir dans l’émission Late Foot Club, Waldemar Kita serait engagé dans des négociations avancées avec un candidat au rachat du club nantais.

Le journaliste Olivier Tallaron a notamment affirmé que : « de source sûre, WK discute avec un acheteur, ce sont des discussions avancées et qui pourraient déboucher sur un temps assez court ». Une information qui relance avec force le dossier de la vente du FC Nantes, sujet récurrent depuis plusieurs années autour du club de la Beaujoire.

Waldemar Kita, propriétaire du FC Nantes depuis 2007

À la tête du FC Nantes depuis 2007, Waldemar Kita dirige le club depuis près de vingt ans. Sous son mandat, les Canaris ont connu des bons moments, comme la victoire en Coupe de France en 2022, mais également beaucoup (trop) de mauvais moments, à l’image de la récente descente en Ligue 2.

Depuis plusieurs saisons, les rumeurs de cession reviennent régulièrement. Plusieurs investisseurs se seraient déjà intéressés au club sans qu’aucune opération n’aboutisse. En 2019 notamment, une vente semblait proche avant d’être abandonnée au dernier moment.

Une vente qui pourrait s’accélérer

Cette fois, le ton des informations relayées apparaît plus affirmatif. Selon les éléments évoqués sur le plateau du Late Foot Club, les discussions seraient suffisamment avancées pour envisager un dénouement rapide.

Pour l’heure, ni le FC Nantes ni l’entourage de Waldemar Kita n’ont communiqué officiellement sur l’existence de négociations. L’identité de l’éventuel repreneur n’a pas non plus filtré.

Cette absence de confirmation n’empêche pas l’information de susciter une forte agitation chez les supporters nantais, nombreux à attendre depuis plusieurs années un changement d’actionnaire.

Quel avenir pour les Canaris ?

Si la vente venait à se concrétiser, il s’agirait de l’un des événements les plus marquants de l’histoire récente du club. Le futur propriétaire hériterait d’une institution majeure du football français, huit fois championne de France et forte d’une identité reconnue bien au-delà de la Loire-Atlantique.

Dans un contexte où plusieurs clubs français cherchent à renforcer leurs moyens financiers et leur compétitivité, un changement d’actionnaire pourrait ouvrir une nouvelle page pour les Canaris.

En attendant une éventuelle officialisation, le dossier est désormais suivi de très près par l’ensemble de l’écosystème nantais. Une chose est sûre : les prochaines semaines pourraient être décisives pour l’avenir du FC Nantes.

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