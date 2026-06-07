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FRANCE

FC Nantes : les supporters ont envoyé un premier signal très fort à la direction pour la Ligue 2

Par William Tertrin - 7 Juin 2026, 19:00
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Les ultras du FC Nantes lors du match contre Nice.

Relégué en Ligue 2 et toujours sans entraîneur officiellement nommé, le FC Nantes peut néanmoins compter sur l’attachement toujours aussi total de son public.

Alors que l’incertitude continue d’entourer l’avenir sportif du FC Nantes, les supporters répondent présents. D’après les chiffres relayés par le compte @FcnantesFoot sur X, le club aurait déjà franchi la barre des 3 000 réabonnés après seulement quelques jours de campagne.

Une performance loin d’être anodine dans le contexte actuel. Les Canaris sortent d’une saison particulièrement difficile conclue par une relégation en Ligue 2, tandis que le dossier de l’entraîneur n’est toujours pas définitivement réglé. Malgré cela, la mobilisation populaire semble intacte.

Plus surprenant encore, ce total serait équivalent à celui enregistré à la même période l’an dernier. À l’époque, le FC Nantes préparait pourtant une saison de Ligue 1 avec Luis Castro en poste. Une comparaison qui met en lumière la fidélité d’une partie importante du public nantais.

Les supporters continuent de répondre présents

Sur le réseau social X, le journaliste et observateur du FC Nantes Emmanuel Merceron a confirmé avoir reçu des retours contrastés concernant le lancement de cette campagne. Interrogé par plusieurs supporters, il explique que le chiffre des 3 000 réabonnements proviendrait bien d’une source interne au club. De son côté, d’autres échos évoqueraient un démarrage plus poussif, sans qu’aucun chiffre alternatif ne soit avancé.

En attendant des données officielles de la part du FC Nantes, une tendance semble néanmoins se dégager : malgré la déception sportive et les nombreuses interrogations qui entourent l’intersaison, les supporters continuent de répondre présents, même si certains avaient bouclé la saison par un envahissement de terrain lors de la dernière journée contre Toulouse.

Un signal encourageant pour un club qui aura besoin de l’appui de la Beaujoire pour tenter de retrouver rapidement la Ligue 1.

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