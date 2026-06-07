FC Nantes : Der Zakarian déjà condamné par Kita avant même de signer ?

Alors que le FC Nantes explore la piste Michel Der Zakarian pour relancer le club après sa relégation en Ligue 2, la question de l’adhésion de la direction au projet sportif se pose déjà.

Le dossier du futur entraîneur du FC Nantes continue d’alimenter les débats. Parmi les noms évoqués ces derniers jours figure celui de Michel Der Zakarian, figure bien connue des supporters nantais. Mais l’hypothèse d’un troisième passage du technicien franco-arménien à la Beaujoire ne fait pas l’unanimité.

Sur X, l’insider Emmanuel Merceron a publié un message particulièrement révélateur du climat qui entoure ce possible retour. « Si MDZ signe au FC Nantes malgré le fait que le père Kita n’en veuille pas, ça ressemble à une balle dans le pied. Les 2 derniers qui ont signé contre l’avis de papy, ils ont été sortis en Novembre –> Pierre et Luis Castro. », écrit-il. Une analyse qui s’appuie sur deux précédents récents au sein du club.

Aristouy et Castro, deux précédents qui interrogent

Pour étayer son propos, Merceron rappelle que les deux derniers entraîneurs arrivés sans bénéficier d’un soutien total de Waldemar Kita ont rapidement été mis dehors : Pierre Aristouy puis Luis Castro. Tous deux ont été remerciés dès l’automne, alimentant l’idée qu’un entraîneur ne peut durablement s’imposer à Nantes sans l’adhésion complète de Waldemar Kita.

Le cas de Luis Castro reste particulièrement symbolique. Arrivé avec une philosophie de jeu affirmée, le Portugais avait été licencié en décembre avant de rebondir à Levante. Quelques mois plus tard, il a réussi à maintenir le club espagnol en Liga, répondant indirectement aux critiques formulées par le président nantais.

Un retour de Der Zakarian loin de faire l’unanimité

Selon plusieurs informations relayées ces dernières semaines, Waldemar Kita ne serait pas favorable à un retour de Michel Der Zakarian malgré l’intérêt que suscite son profil dans l’environnement nantais. Cette divergence expliquerait en partie les hésitations autour du dossier alors que le FC Nantes prépare sa reconstruction après sa relégation en Ligue 2.

Sur les réseaux sociaux et parmi les supporters, l’idée d’un retour de l’ancien entraîneur continue de diviser. Certains y voient une solution rassurante pour viser une remontée immédiate, tandis que d’autres redoutent qu’un manque d’alignement entre la direction et le futur coach ne reproduise les erreurs du passé.

Le véritable enjeu : l’unité du projet sportif

Au-delà du seul cas Der Zakarian, le message d’Emmanuel Merceron met en lumière une problématique récurrente au FC Nantes : la stabilité du projet sportif. Après plusieurs changements d’entraîneurs ces dernières saisons, le choix du futur technicien apparaît crucial pour un club qui ambitionne de retrouver rapidement l’élite.

Si Michel Der Zakarian venait à être nommé, la question ne serait donc pas seulement de savoir s’il possède le profil adéquat pour la Ligue 2. Elle serait aussi de déterminer s’il bénéficie réellement de la confiance de sa direction. Car à Nantes, l’histoire récente tend à montrer que sans cet appui, la durée de vie d’un entraîneur peut être particulièrement limitée.