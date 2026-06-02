FC Nantes : Luis Castro sort du silence et tacle Waldemar Kita

Luis Castro n’a pas oublié. Licencié par le FC Nantes en décembre après un début de saison compliqué, l’entraîneur portugais a depuis rebondi à Levante, où il a réussi à obtenir le maintien en Liga. Une issue qui lui permet aujourd’hui de répondre aux critiques de Waldemar Kita, propriétaire des Canaris, qui l’avait vivement attaqué fin avril.

Dans un entretien accordé à Ouest-France, l’ancien coach nantais est revenu sur son passage en Loire-Atlantique, son départ, mais aussi les propos tenus par le dirigeant du FC Nantes à son sujet.

Waldemar Kita avait chargé Luis Castro

Le 25 avril dernier, Waldemar Kita n’avait pas mâché ses mots dans un entretien accordé à Eurosport. Le propriétaire du FC Nantes avait notamment accusé Luis Castro de risquer de “faire descendre deux clubs dans la même année”, en référence à son départ compliqué de Nantes et à sa situation à Levante.

Le dirigeant nantais avait également évoqué un “entraîneur sans expérience”, avant de nuancer ses propos par la suite. Des déclarations qui n’étaient pas passées inaperçues et auxquelles Luis Castro n’avait, jusqu’ici, pas réellement répondu.

Mais le maintien obtenu avec Levante a changé le contexte. Le technicien portugais a désormais choisi de livrer sa version des faits.

Luis Castro répond sans détour

Interrogé par Ouest-France, Luis Castro a répondu aux critiques de Waldemar Kita avec une formule lourde de sens : “Il pensait que j’allais faire descendre deux clubs. Mon avis, c’est que je n’en ai fait descendre aucun.”

Une réponse claire de la part de l’ancien entraîneur du FC Nantes, qui estime ne pas porter la responsabilité de la situation sportive des Canaris. Arrivé à Levante après son départ de Nantes, Castro a finalement réussi à maintenir le club espagnol en Liga, prenant ainsi une forme de revanche sportive.

Le Portugais a également insisté sur la différence de fonctionnement entre les deux clubs. Selon lui, sa relation avec les dirigeants de Levante a été beaucoup plus directe que celle qu’il a connue à Nantes.

Une relation distante avec le propriétaire nantais

Luis Castro a notamment pointé du doigt le manque d’échanges avec Waldemar Kita durant son passage au FC Nantes. “La première semaine à Levante, j’ai plus parlé avec le propriétaire du club qu’avec celui de Nantes dans toute ma vie”, a-t-il confié.

L’ancien coach nantais a poursuivi en expliquant que le propriétaire des Canaris ne regardait pas les entraînements et qu’ils ne s’étaient croisés que très rarement. “On a été ensemble deux ou trois fois dans notre vie. La fois où j’ai passé le plus de temps avec le propriétaire du FC Nantes, c’était une soirée avec les supporters. On n’a pas parlé de foot.”

Des propos forts, qui illustrent un profond décalage entre l’entraîneur portugais et la direction nantaise durant leur collaboration.

Castro garde un lien avec le FC Nantes

Malgré cette séparation prématurée et les critiques reçues, Luis Castro affirme continuer à suivre le FC Nantes. L’entraîneur portugais assure même conserver une certaine affection pour le club et ses supporters.

Il s’est dit “déçu” de voir les Canaris en difficulté, estimant que la grandeur du club et la ferveur de son public ne correspondent pas à un club de Ligue 2. Selon lui, le FC Nantes devrait même évoluer bien plus haut, jusqu’à viser la Ligue des champions.

Une déclaration qui montre que, malgré les tensions avec la direction, Luis Castro garde une image forte de l’institution nantaise.

Le mercato estival pointé du doigt

Au-delà de sa relation avec Waldemar Kita, Luis Castro est aussi revenu sur la construction de l’effectif. L’entraîneur portugais n’a pas caché son étonnement face aux investissements réalisés par le FC Nantes lors du mercato hivernal.

Il laisse entendre qu’il avait identifié certains besoins dès l’été précédent, sans forcément être entendu. “Je suis parti de Nantes la conscience tranquille car je sais le travail que j’ai fait. J’avais dit ce dont nous avions besoin l’été dernier”, a-t-il expliqué.

Une manière de rappeler que, selon lui, les difficultés du FC Nantes ne peuvent pas être uniquement résumées à son passage sur le banc.

Une sortie qui relance les tensions autour du FC Nantes

Cette prise de parole de Luis Castro intervient dans un contexte déjà tendu autour du FC Nantes. Entre résultats décevants, choix sportifs contestés et critiques récurrentes envers la direction, les Canaris traversent une nouvelle période agitée.

En répondant publiquement à Waldemar Kita, l’ancien entraîneur nantais remet en lumière les dysfonctionnements internes du club et les tensions qui ont marqué son passage.

Maintenu avec Levante, Luis Castro peut aujourd’hui avancer avec une réussite sportive récente. À Nantes, en revanche, son départ continue de faire parler.