PSG : une grande annonce est tombée sur l’avenir de Luis Enrique !

Après le deuxième sacre consécutif en Ligue des Champions, Luis Enrique devrait prolonger dans les semaines à venir son contrat avec le PSG.

Quelques jours après avoir conduit le Paris Saint-Germain à un deuxième sacre consécutif en Ligue des champions, Luis Enrique serait sur le point de prolonger son aventure dans la capitale. Selon les informations de Fabrizio Romano, les discussions entre le technicien espagnol et les dirigeants parisiens avanceraient dans la bonne direction en vue d’un nouvel accord.

Prolongation imminente pour Luis Enrique au PSG !

Déjà lié au PSG jusqu’en juin 2027, l’ancien sélectionneur de l’Espagne aurait convaincu l’ensemble de sa direction grâce aux excellents résultats obtenus ces dernières saisons. Arrivé à Paris à l’été 2023, Luis Enrique est parvenu à imposer sa philosophie de jeu et à bâtir une équipe capable de dominer aussi bien sur la scène nationale qu’européenne.

Cette prolongation permettrait également au club de la capitale de préparer sereinement le prochain mercato estival. Luis Enrique devrait conserver un rôle majeur dans la construction de l’effectif parisien pour la saison prochaine, avec l’ambition de poursuivre la domination du PSG en France et de viser un troisième sacre consécutif en Ligue des champions.