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FRANCE

FC Barcelone Mercato : coups durs en série pour le PSG avec Julian Alvarez 

Par Bastien Aubert - 31 Mai 2026, 22:30
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Julián Álvarez (Atlético)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Priorité du PSG au poste d’avant-centre, Julián Álvarez (Atlético, 26 ans) semble se rapprocher inexorablement du FC Barcelone au mercato.

Le PSG pensait avoir identifié son futur numéro 9, mais la situation se complique sérieusement. Ciblé pour renforcer le secteur offensif parisien, Julián Álvarez est aujourd’hui au centre d’un dossier beaucoup plus incertain que prévu. L’attaquant de l’Atlético de Madrid, âgé de 26 ans, figure toujours parmi les priorités du club parisien, mais plusieurs éléments jouent désormais en sa défaveur. Premier point de tension : le calendrier.

Le PSG veut avancer vite, pas Alvarez 

Selon le journaliste Achille Ash, ce type de transfert s’annonce particulièrement long à finaliser en raison des montants demandés par l’Atlético. L’attaquant argentin pourrait même ne pas bouger avant la Coupe du monde, ce qui compliquerait fortement les plans du Paris Saint-Germain, qui espérait boucler ses recrues majeures avant le 11 juin. Ce décalage temporel représente déjà un premier coup dur pour la direction parisienne.

Mais un autre élément pèse encore plus lourd dans ce dossier. D’après Mundo Deportivo, Julián Álvarez aurait désormais une préférence claire pour une destination : le FC Barcelona. Son entourage aurait même informé à la fois le PSG et Arsenal de cette volonté, plaçant le club catalan en pole position dans la course à sa signature.

Le Barça est SA priorité 

Un choix qui complique encore davantage la tâche des dirigeants parisiens, d’autant que les finances du FC Barcelone restent un facteur d’incertitude dans ce type d’opération. Si le club catalan parvient à dégager les ressources nécessaires, il pourrait ainsi doubler le PSG sur l’un de ses objectifs prioritaires de l’été. 

Pour Paris, le scénario devient de plus en plus délicat. Le dossier Álvarez, initialement considéré comme l’une des pistes les plus ambitieuses du mercato, glisse progressivement vers une issue défavorable. Reste désormais à savoir si le PSG tentera de forcer le dossier ou s’il activera rapidement d’autres options pour renforcer son attaque avant le début de la préparation estivale.

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