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FRANCE

Barça Mercato : une deuxième recrue en approche après Gordon, c’est une star !

Par Fabien Chorlet - 28 Mai 2026, 20:00
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Bernardo Silva

Après celle d’Anthony Gordon, le FC Barcelone serait tout proche de boucler la signature libre de Bernardo Silva.

Le FC Barcelone est en feu sur le marché des transferts alors que le mercato estival n’a pas encore officiellement ouvert ses portes. En quelques jours, le club blaugrana aurait bouclé la signature de l’attaquant de Newcastle, Anthony Gordon, qui devrait débarquer au Barça contre 80 millions d’euros bonus compris.

Bernardo Silva à un pas du Barça !

En plus de la signature d’Anthony Gordon, les dirigeants catalans seraient également sur le point de s’offrir Bernardo Silva. Selon les informations du journaliste italien Gianluigi Longari, le FC Barcelone serait tout proche de finaliser l’arrivée libre de l’international portugais.

Après neuf saisons passées à Manchester City, Bernardo Silva est désormais libre de s’engager où il le souhaite. Le Portugais pourrait ainsi enfin rejoindre le Barça, un club qui a tenté à plusieurs reprises de le recruter au cours de sa carrière.

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