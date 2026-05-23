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FRANCE

PSG, Barça Mercato : nouveau coup de théâtre pour Julian Alvarez !

Par Fabien Chorlet - 23 Mai 2026, 13:30
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Julian Alvarez (Atlético Madrid)

Alors que Julián Álvarez aurait affiché sa préférence pour le Barça entre le PSG et le FC Barcelone, le club français serait actuellement le seul en mesure de satisfaire les exigences financières de l’Atlético Madrid pour recruter l’attaquant argentin.

Le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone se livrent une véritable bataille sur le marché des transferts pour obtenir la signature de Julián Álvarez, l’avant-centre de l’Atlético de Madrid. Si l’international argentin privilégierait une arrivée au Barça afin de rester en Espagne, le champion d’Europe en titre disposerait néanmoins d’une longueur d’avance dans ce dossier.

Le PSG en pole pour Julián Álvarez

Selon le journaliste argentin Gastón Edul, le PSG serait actuellement le seul club à avoir réellement avancé sur la piste Julián Álvarez. Les dirigeants parisiens auraient même fait savoir à l’entourage du joueur qu’ils étaient prêts à répondre aux importantes exigences financières de l’Atlético Madrid afin de boucler l’opération.

Du côté du Barça, la situation économique du club catalan compliquerait fortement une telle opération. Malgré l’intérêt prononcé des Blaugrana pour l’ancien attaquant de Manchester City, les dirigeants barcelonais auraient beaucoup plus de difficultés à s’aligner sur les demandes financières du club madrilène. Le PSG pourrait ainsi profiter de sa puissance financière pour tenter de faire la différence dans ce dossier XXL.

Sous contrat jusqu’en juin 2030 avec l’Atlético Madrid, Julián Álvarez sort d’une saison très aboutie en Espagne, confirmant son statut parmi les meilleurs attaquants de sa génération. Son profil polyvalent, capable d’évoluer aussi bien en pointe que dans un rôle plus libre, séduirait particulièrement les dirigeants parisiens en vue de la saison prochaine.

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