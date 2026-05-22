Luis Enrique pourrait préparer un gros coup dans le onze du PSG face à Arsenal en finale de la Ligue des Champions le 30 mai à Budapest.

Luis Enrique pourrait bien réserver une énorme surprise pour la finale de Ligue des champions face à Arsenal. À quelques jours du choc européen prévu le 30 mai à Budapest, une hypothèse totalement inattendue commence à prendre de l’ampleur autour du onze du PSG : Achraf Hakimi pourrait ne pas être titulaire.

« Hakimi ne jouera pas en finale contre Arsenal »

Absent depuis la demi-finale aller contre le Bayern Munich le 28 avril dernier, le latéral marocain n’a toujours pas retrouvé la compétition. Et même si beaucoup imaginent encore un retour express pour la finale, certains observateurs commencent sérieusement à douter de sa capacité à démarrer une rencontre d’une telle intensité. C’est notamment le cas de Dominique Sévérac.

Sur le plateau de L’Équipe du Soir, le journaliste du Parisien a clairement expliqué qu’il voyait Luis Enrique faire un choix fort en laissant Hakimi sur le banc au profit de Warren Zaïre-Emery : « Je pense que Hakimi ne jouera pas en finale contre Arsenal et que Zaïre-Emery sera latéral droit. Hakimi a débranché depuis le 28 avril, au match aller contre le Bayern Munich en demi-finale. » Avant d’insister lourdement sur le manque de rythme du défenseur parisien. « On parle d’une finale de Ligue des Champions… 28 avril-30 mai, 32 jours sans jouer, pardon… Ce n’est pas la finale contre Melun. »

Luis Enrique veut des joueurs du PSG à 100%

Une sortie qui fait énormément réagir. Car si Warren Zaïre-Emery possède les qualités techniques et tactiques pour dépanner dans ce rôle, voir Achraf Hakimi débuter sur le banc lors du match le plus important de la saison représenterait un choix extrêmement fort de Luis Enrique. Le Marocain reste en effet l’un des joueurs les plus influents du PSG cette saison grâce à son activité offensive, sa vitesse et son expérience des grands rendez-vous européens.

Mais Luis Enrique est également réputé pour privilégier les joueurs physiquement prêts à 100 %, surtout dans les matches à très haute intensité. Et face à une équipe d’Arsenal extrêmement agressive dans le pressing et redoutable dans les transitions, le moindre doute physique pourrait peser lourd dans la réflexion du technicien espagnol.