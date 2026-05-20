Sorti face au Paris FC, Ousmane Dembélé (29 ans) a donné de ses nouvelles dans les rangs du PSG.

Le soulagement est immense du côté du PSG. Après sa sortie inquiétante face au Paris FC et son absence à l’entraînement collectif, Ousmane Dembélé a enfin donné de ses nouvelles… et elles sont plutôt très rassurantes avant la finale de Ligue des Champions contre Arsenal.

Le club parisien avait d’abord communiqué avec prudence après la rencontre. « Sorti par précaution lors du match d’hier soir face au Paris FC en raison d’une gêne musculaire au mollet droit, Ousmane Dembélé restera en soins au cours des prochains jours », expliquait le PSG. L’absence du Français à l’entraînement ce mercredi, tout comme celle d’Achraf Hakimi, avait immédiatement ravivé l’inquiétude autour de l’état physique des deux cadres parisiens.

Dembélé se voit bien avant la finale

Mais cette fois, Dembélé a lui-même tenu à calmer tout le monde dans un entretien accordé à RMC Sport : « Ça va très bien. J’ai eu une petite alerte face au Paris FC mais ça va et ça va le faire pour la finale. » L’international français se montre même très optimiste concernant sa condition physique à dix jours du choc européen : « Être à 100 % pour la finale ? Oui, oui, je pense, oui ça va le faire. Je n’ai pas de doute sur ça. »

Lucide sur son historique médical, l’ancien Barcelonais explique avoir préféré ne prendre absolument aucun risque avant le rendez-vous le plus important de la saison : « J’ai eu tellement de petites alertes ou de grosses blessures dans ma carrière… surtout avec les grandes échéances qui arrivent, j’ai préféré m’arrêter. » Un message qui devrait clairement rassurer Luis Enrique et les supporters parisiens, tant Dembélé est devenu l’un des hommes clés du PSG cette saison.