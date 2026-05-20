OGC Nice – ASSE : le verdict est tombé sur le huis-clos lors du barrage retour

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

La commission de discipline a rendu son verdict après les incidents survenus au coup de sifflet final de Nice-Metz, match comptant pour la 34e et dernière journée de Ligue 1.

Suite à l’envahissement du terrain, aux jets de fumigènes et à certains dégâts constatés sur les bords du terrain, l’Allianz Riviera jouera ses deux prochains matchs à huis clos, en plus d’un match avec sursis. Conséquence, le Gym recevra Saint-Etienne lors du barrage retour à domicile (vendredi 29 mai) sans supporter.

Le PSG est également sanctionné pour le comportement de certains de ses fans. Lors de la réception de Brest le 10 mai dernier, des fumigènes ont été allumés en tribune. La tribune Auteuil sera donc fermée lors du prochain match à domicile, qui aura donc lieu à la rentrée.

Le communiqué complet de la commission de discipline :

EXCLUSIONS

LIGUE 1 MCDONALD’S

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 26 mai 2026.

Benjamin ANDRE (LOSC)

Mahdi CAMARA (Stade Rennais FC)

Christian MAWISSA (AS Monaco)

Elye WAHI (OGC Nice)

POLICE DES TERRAINS

LIGUE 1 MCDONALD’S

33e journée de Ligue 1 McDonald’s : Paris Saint-Germain – Stade Brestois 29 du dimanche 10 mai 2026.

Comportement des supporters du Paris Saint-Germain : usage d’engins pyrotechniques et expressions visuelles constatées.

Fermeture pour un match ferme de la tribune Auteuil du Parc des Princes.

Cette sanction s’appliquera lors du premier match à domicile de Ligue 1 de la saison 2026/2027.

34e journée de Ligue 1 McDonald’s : OGC Nice – FC Metz du dimanche 17 mai 2026.

Comportement des supporters de l’OGC Nice : usage et jet d’engins pyrotechniques, envahissement de terrain et dégradations au coup de sifflet final.

Deux matchs à huis clos total et un match avec sursis du stade de l’Allianz Riviera. Cette sanction s’applique immédiatement.