ASSE : Larsonneur déjà menacé par un crack de Ligue 2 ?

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

L’AS Saint-Étienne continue d’explorer plusieurs pistes pour préparer son mercato estival. Si le nom d’Enzo Bardeli revient avec insistance du côté de Dunkerque, un autre profil intrigue énormément les recruteurs stéphanois selon les informations du site EVECT relayé sur notre site : Mathys Niflore.

À seulement 19 ans, le jeune gardien prêté par le Toulouse FC impressionne en Ligue 2 et commence même à susciter un vrai débat chez certains supporters : est-il déjà capable de rivaliser avec Gautier Larsonneur ?

Des statistiques qui surprennent déjà

Le graphique Data’Scout comparant les deux gardiens montre plusieurs tendances extrêmement intéressantes.

Première surprise : Mathys Niflore affiche un meilleur pourcentage d’arrêts que Larsonneur cette saison avec 53 % contre 50 %. Le jeune portier dunkerquois se distingue également énormément dans le jeu au pied.

Sa précision de passe atteint 94 %, contre seulement 62 % pour le gardien stéphanois. Niflore domine aussi très largement dans les passes longues réussies avec un énorme différentiel face au portier des Verts.

Des chiffres qui montrent un profil très moderne, particulièrement intéressant dans une construction basse.

Larsonneur reste largement au-dessus dans plusieurs domaines clés

Mais attention à ne pas tirer de conclusions trop rapides.

Car Gautier Larsonneur reste devant dans plusieurs secteurs extrêmement importants pour un gardien expérimenté. Le Stéphanois domine notamment très largement sur les clean sheets avec 70 % contre 35 % pour Niflore.

Larsonneur est également supérieur dans les sorties aériennes, les duels gagnés et surtout dans les buts évités selon les xG subis. Un domaine où l’écart est très important.

L’expérience du gardien stéphanois se ressent énormément dans sa gestion globale des matchs et sa capacité à sécuriser sa défense.

Deux profils très différents

Finalement, ce comparatif met surtout en évidence deux profils assez opposés.

Mathys Niflore apparaît comme un gardien très moderne, très propre techniquement et particulièrement à l’aise dans la relance. Un profil qui colle parfaitement au football actuel recherché par de nombreux clubs européens.

À l’inverse, Larsonneur reste aujourd’hui un gardien beaucoup plus complet dans la gestion défensive pure, avec davantage d’impact dans les moments chauds et une présence plus rassurante dans sa surface.

Kilmer Sports prépare-t-il déjà l’après-Larsonneur ?

Même si Gautier Larsonneur reste un cadre du vestiaire et demeure sous contrat jusqu’en 2028, l’intérêt de l’ASSE pour Mathys Niflore montre que Kilmer Sports Ventures réfléchit déjà à l’avenir du poste.

Le jeune gardien français représente exactement le type de profil recherché par la nouvelle direction : jeune, à fort potentiel et capable de prendre de la valeur rapidement.

Mais aujourd’hui, dire que Niflore est déjà meilleur que Larsonneur serait probablement aller trop vite. En revanche, son potentiel et certaines statistiques montrent clairement pourquoi les Verts le surveillent avec autant d’attention.