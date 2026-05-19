OM : l’IA avait prédit la chute du projet de Frank McCourt

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L’Olympique de Marseille peut difficilement échapper au constat. Avant même le début de la saison 2025-2026, les projections statistiques d’Opta avaient annoncé une cinquième place pour le club marseillais. Une prévision qui avait fait sourire, voire agacer de nombreux supporters olympiens à l’époque.

Mais plusieurs mois plus tard, le verdict est tombé : l’OM termine bien cinquième de Ligue 1 et disputera la Ligue Europa la saison prochaine.

Opta n’avait jamais cru au projet marseillais

Durant l’été dernier, Marseille avait pourtant énormément fait parler avec plusieurs changements importants.

Le départ d’Adrien Rabiot, l’arrivée de recrues ambitieuses comme Paixão, la présence de Mason Greenwood ou encore la nomination de Roberto De Zerbi avaient nourri de grands espoirs autour du club phocéen.

Mais malgré cela, les modèles statistiques d’Opta restaient prudents et plaçaient l’OM seulement à la cinquième place du championnat.

Une projection largement critiquée à l’époque par les supporters marseillais.

Une saison qui a finalement confirmé les prédictions

Au fil des mois, les difficultés marseillaises ont pourtant fini par donner raison aux statistiques.

Malgré quelques belles séquences, l’OM n’a jamais réellement réussi à s’installer durablement dans la lutte pour le podium. La saison a même connu un énorme tournant avec le départ de Roberto De Zerbi et l’arrivée de Habib Beye sur le banc pour terminer l’exercice.

Finalement, Marseille boucle sa saison à la cinquième place, exactement là où Opta l’avait annoncé avant même le premier match du championnat.

❗️Opta pronostique une 5eme place pour l’OM cette saison en Ligue 1.



L'historique et l'intersaison des Phocéens n'ont pas convaincu Opta.



[@lequipe] pic.twitter.com/hDwRypabGV — Massilia Zone (@MassiliaZone) August 14, 2025

Plusieurs autres prédictions validées

Et l’OM n’est pas le seul cas où les projections d’Opta se sont révélées particulièrement proches de la réalité.

Le Paris Saint-Germain termine bien champion de France comme attendu, tandis que l’Olympique Lyonnais finit quatrième du classement.

Même la relégation du FC Metz avait été correctement anticipée par les modèles statistiques avant le début de la saison.

De quoi forcément renforcer la crédibilité des analyses basées sur la data dans le football moderne.

Un avertissement pour l’avenir de l’OM ?

Cette prédiction réussie relance aussi certaines questions autour du projet marseillais.

Car malgré des investissements importants, un effectif ambitieux et des changements forts en interne, l’OM n’a finalement pas dépassé les attentes prudentes des algorithmes statistiques.

La prochaine saison sera donc forcément très importante pour Marseille, qui devra prouver qu’il peut enfin casser ce plafond de verre et retrouver durablement la Ligue des Champions.