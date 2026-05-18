OM : Bruno Genesio (LOSC) a donné une première réponse à Stéphane Richard

Bruno Genesio pourrait être l’une des grandes options de l’OM pour relancer son projet sportif cet été. Le technicien de 59 ans, en fin de cycle à Lille, a récemment échangé avec la nouvelle direction olympienne menée par Stéphane Richard.

L’avenir de Bruno Genesio continue d’alimenter le marché des entraîneurs en Ligue 1. En fin de contrat avec le LOSC à l’issue de la saison, le technicien français n’a toujours pas officiellement tranché sur son futur, malgré une réunion décisive avec sa direction à Lille ce lundi.

Dans ce contexte d’incertitude, l’OM se positionne clairement. Selon L’Équipe, le nouveau président de l’OM, Stéphane Richard, a récemment échangé avec l’entraîneur lillois autour d’un possible projet commun.

Une rencontre qui relance les spéculations

Ces discussions s’inscrivent dans une réflexion globale du club phocéen, engagé dans une nouvelle phase de reconstruction sportive. Le profil de Genesio séduit en interne : un entraîneur expérimenté, habitué aux contextes de transition, et capable de faire progresser un effectif sans moyens illimités.

Dans les coulisses, l’intérêt marseillais ne laisse pas le coach indifférent. Son nom circule depuis plusieurs semaines comme l’une des pistes prioritaires pour succéder à Habib Beye, dans un environnement où l’OM veut miser sur de la stabilité et une vision plus structurée du jeu.

Un projet à Marseille… mais sous conditions

Si l’hypothèse marseillaise attire, elle reste conditionnée à plusieurs facteurs. Genesio, attaché à la qualité du projet sportif, souhaiterait obtenir des garanties sur les ambitions et les moyens du club avant de s’engager pleinement.

Le technicien ne ferme donc aucune porte. L’OM représente un challenge majeur en Ligue 1, mais aussi un environnement exigeant, où la pression médiatique et sportive reste constante. Dans ce cadre, la dimension projet sera déterminante.

Lille, un départ de plus en plus probable

Du côté du LOSC, la tendance reste à une séparation en fin de saison. Malgré une saison globalement réussie et une qualification européenne, aucun accord de prolongation n’a été trouvé à ce stade.

Genesio, lui, garde ses options ouvertes, entre continuité en Ligue 1 et nouveau défi dans un club au fort potentiel comme Marseille.

Reste désormais à savoir si les discussions engagées avec Stéphane Richard déboucheront sur une offre concrète… ou si l’OM devra activer d’autres pistes pour son banc la saison prochaine.