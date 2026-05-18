ASSE Mercato : nouveau rebondissement pour l’avenir de Pierre Ekwah

Pierre Ekwah se rapproche d’un retour dans le Forez. En manque de temps de jeu à Watford, où il est prêté par l’ASSE, le milieu de terrain français voit ses perspectives s’assombrir en Angleterre.

Le cas Pierre Ekwah continue d’interroger. Prêté par l’ASSE à Watford depuis février dernier, le milieu de terrain peine à s’imposer dans le Championship anglais.

En effet, son temps de jeu reste limité (7 matchs dont 3 titularisations), loin des attentes initiales du club anglais au moment de son arrivée. Une situation d’autant plus préoccupante que Watford dispose d’une option d’achat estimée à environ 7,5 millions d’euros, activable en fin de saison.

Un temps de jeu encore trop irrégulier

Après une adaptation progressive, Ekwah avait pourtant commencé à grappiller des minutes, enchaînant quelques apparitions et même des titularisations ponctuelles. Mais cette dynamique semble aujourd’hui fragile.

Arrivé en manque de rythme après une longue période sans compétition, le milieu de terrain avait retrouvé du temps de jeu au printemps, avec plusieurs entrées et quelques titularisations encourageantes dans l’entrejeu des Hornets.

Pour autant, son statut reste loin d’être consolidé. Watford continue de faire tourner son effectif au milieu de terrain dans une saison où le club a termine 16e de Championship.

Une option d’achat qui s’éloigne

C’est tout l’enjeu du dossier : l’option d’achat.

Si Watford a bien la possibilité de conserver définitivement le joueur, la décision dépendra directement de son impact sportif sur la fin de saison. Or, avec un temps de jeu jugé insuffisant et une concurrence forte dans l’effectif, la tendance actuelle ne joue pas en faveur d’un investissement durable.

Dans ce contexte, une non-levée de l’option apparaît de plus en plus probable, ce qui renverrait logiquement Ekwah vers l’ASSE à l’issue de son prêt.

L’ASSE attentive à l’évolution du dossier

Du côté de l’ASSE, la situation est suivie de près. Sous contrat avec les Verts, Ekwah reste un actif important du club, même si son avenir à moyen terme dépend largement des choix de Watford.

Un retour dans le Forez n’est donc pas à exclure, surtout si le club anglais confirme ses hésitations sur le plan sportif et financier. Mais, vu le comportement d’Ekwah l’été dernier avec son refus de s’entraîner et de jouer avec les Verts en Ligue 2, pas sûr qu’il ne fasse long feu dans le Forez, là où les supporters ne peuvent plus le voir.