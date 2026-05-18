Stade Rennais Mercato : Haise tient une première recrue estivale estampillée ASSE

Prêté par Mayence lors du dernier mercato hivernal, Arnaud Nordin, formé à l’ASSE, se dirige désormais vers un transfert définitif au Stade Rennais.

Arrivé en février en provenance de Mayence sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de saison, Arnaud Nordin avait débarqué dans un contexte d’urgence offensive pour le Stade Rennais. Le club cherchait alors un profil capable d’apporter vitesse, percussion et expérience de la Ligue 1.

D’après Ouest-France, les conditions intégrées dans le contrat de prêt auraient déjà été validées. Le transfert du joueur serait donc amené à devenir automatique dans les prochaines semaines, sans nouvelle négociation majeure entre les deux clubs.

Une opération jugée très avantageuse pour le SRFC

Le point essentiel dans ce dossier concerne le coût de l’opération. Rennes bénéficierait d’un transfert définitif à moindre coût pour un joueur confirmé de Ligue 1. Une excellente nouvelle pour les dirigeants rennais, qui cherchaient à renforcer leur secteur offensif sans réaliser une dépense excessive.

Sous contrat avec Mayence jusqu’en 2028, Nordin n’avait jamais réellement réussi à s’imposer en Bundesliga après son départ de Montpellier HSC. Son retour en France lui a permis de retrouver du rythme et de la continuité dans un championnat qu’il connaît parfaitement.

Un profil apprécié en interne

En interne, le profil de l’ancien joueur de l’ASSE plaît énormément. Sa polyvalence offensive, sa capacité à jouer sur les deux ailes et son expérience du très haut niveau français ont convaincu le staff rennais. Lors de son officialisation, le directeur sportif Loïc Désiré avait notamment insisté sur sa vitesse, sa qualité de dribble et sa complémentarité avec les autres attaquants de l’effectif.

À 27 ans, Arnaud Nordin semble désormais avoir trouvé un environnement favorable pour relancer durablement sa carrière. Sauf retournement de situation, il devrait donc continuer l’aventure en Rouge et Noir la saison prochaine.