À LA UNE DU 3 FéV 2026
[00:00]Lyna Khoudri affiche Karim Benzema au grand jour
[23:00]ASSE : Guillou émet des doutes et liste les chantiers inquiétants de Montanier 
[22:39]Stade Rennais Mercato : c’est officiel pour Nordin
[22:30]OM : comment l’OL a amplifié la crise et les tensions à Marseille
[22:10]Real Madrid, PSG Mercato : c’est fait pour Upamecano !
[21:51]FC Barcelone : Laporta se sert de Flick pour l’élection présidentielle
[21:40]OM Mercato : Nnadi officialisé
[21:26]ASSE Mercato : le départ d’Ekwah finalisé sur le gong !
[21:15]Stade Rennais Mercato : Zabiri est rouge et noir
[20:43]RC Lens Mercato : bip bip Saint-Maximin officialisé
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais Mercato : c’est officiel pour Nordin

Par Raphaël Nouet - 2 Fév 2026, 22:39
💬 Commenter
Arnaud Nordin se faisant tacler par un adversaire lors d'un match entre Mayence et Leipzig.
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

Après une demi-saison en Allemagne, à Mayence, Arnaud Nordin est de retour en France. Il est prêté jusqu’en juin au Stade Rennais.

Annoncée en milieu de journée, l’arrivée d’Arnaud Nordin au Stade Rennais est officielle. L’ailier droit a été prêté par Mayence, qu’il avait rejoint l’été dernier après trois saisons à Montpellier. Son expérience allemande a été un échec. Le joueur formé à l’AS Saint-Etienne entend se relancer en Bretagne, où il pourra soit concurrencer Frankowski dans le couloir droit, soit dépanner dans l’axe à la place d’Embolo ou de Lepaul quand les Rouge et Noir voudront procéder en contres.

« Sa grande détermination à rejoindre le SRFC nous a convaincus »

Voici ce qu’a dit Arnaud Pouille à propos de l’arrivée de Nordin : « Le mercato se clôt avec une troisième arrivée, celle d’Arnaud, qui représente une belle opportunité. Sa connaissance de la Ligue 1 avec près de 200 matchs est un atout important, il a aussi participé aux Jeux Olympiques, découvert le football allemand avec Mayence. Humainement, tous les retours à son sujet sont unanimes. Sa grande détermination à rejoindre le SRFC nous a également convaincus. »

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Arnaud Nordin, lui, a déclaré : « Je ressens beaucoup de fierté de rejoindre le Stade Rennais. J’ai hâte de commencer, de jouer au Roazhon Park avec, je l’espère, de nombreuses victoires pour les supporters. J’ai beaucoup échangé avec Loïc Désiré, ça a tout de suite matché, j’ai été motivé par le projet proposé ».

Stade Rennais

Actu foot Stade Rennais : les infos les plus chaudes

Vidéos Stade Rennais : toutes les infos foot