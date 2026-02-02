Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Après une demi-saison en Allemagne, à Mayence, Arnaud Nordin est de retour en France. Il est prêté jusqu’en juin au Stade Rennais.

Annoncée en milieu de journée, l’arrivée d’Arnaud Nordin au Stade Rennais est officielle. L’ailier droit a été prêté par Mayence, qu’il avait rejoint l’été dernier après trois saisons à Montpellier. Son expérience allemande a été un échec. Le joueur formé à l’AS Saint-Etienne entend se relancer en Bretagne, où il pourra soit concurrencer Frankowski dans le couloir droit, soit dépanner dans l’axe à la place d’Embolo ou de Lepaul quand les Rouge et Noir voudront procéder en contres.

« Sa grande détermination à rejoindre le SRFC nous a convaincus »

Voici ce qu’a dit Arnaud Pouille à propos de l’arrivée de Nordin : « Le mercato se clôt avec une troisième arrivée, celle d’Arnaud, qui représente une belle opportunité. Sa connaissance de la Ligue 1 avec près de 200 matchs est un atout important, il a aussi participé aux Jeux Olympiques, découvert le football allemand avec Mayence. Humainement, tous les retours à son sujet sont unanimes. Sa grande détermination à rejoindre le SRFC nous a également convaincus. »

Arnaud Nordin, lui, a déclaré : « Je ressens beaucoup de fierté de rejoindre le Stade Rennais. J’ai hâte de commencer, de jouer au Roazhon Park avec, je l’espère, de nombreuses victoires pour les supporters. J’ai beaucoup échangé avec Loïc Désiré, ça a tout de suite matché, j’ai été motivé par le projet proposé ».