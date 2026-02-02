Si le Stade Rennais a été rossé à Monaco (0-4), il n’en reste que les Rouge et Noir savent performer contre les cadors de Ligue 1 cette saison. L’OM est prévenu avant le 8e de finale de Coupe de France au Vélodrome (mardi, 21h10).

Attention, alerte rouge au Vélodrome ! Si le Stade Rennais a sombré à Monaco ce week-end (0-4), les Marseillais savent qu’ils auront affaire à un adversaire capable de sortir le grand jeu contre les cadors de Ligue 1. Mardi soir, pour le 8e de finale de Coupe de France, l’OM n’aura pas droit à l’erreur.

Selon StatsduFoot, le Stade Rennais affiche un bilan impressionnant face aux grosses cylindrées cette saison : 4 victoires, 1 nul et 1 défaite en 6 confrontations contre les clubs du Top 7, soit quasiment le même ratio que contre les 11 derniers de Ligue 1 sur 14 matchs (6 nuls, 4 défaites). Autant dire que les Rouge et Noir se révèlent souvent dans les matches à enjeu.

Pour mémoire, le Stade Rennais avait déjà fait tomber l’OM au match aller le 15 août au Roahzon Park (1-0), avant les péripéties endiablées d’Adrien Rabiot et de Jonathan Rowe. De quoi rappeler aux Marseillais que sous-estimer les Bretons serait une grave erreur. Jorge Sampaoli et ses hommes devront donc être vigilants dès le coup d’envoi pour éviter une mauvaise surprise à domicile.