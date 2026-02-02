À LA UNE DU 2 FéV 2026
[15:00]ASSE Mercato : un club anglais frappe à la porte pour Ekwah !
[14:30]OM : mauvaise nouvelle avant le Stade Rennais
[14:00]ASSE : Kilmer Sports fait le point sur l’épineux dossier Pierre Ekwah
[13:30]ASSE : Montanier a déjà ramené le soleil chez les Verts, son épouse soulagée !
[13:10]Stade Rennais Mercato : après Zabiri, une piste prometteuse en attaque tombe à l’eau
[13:07]FC Nantes Mercato : Mwanga obtient gain de cause et claque la porte
[13:00]OM : De Zerbi encore fragilisé avant le Stade Rennais ? 
[12:50]FC Nantes Mercato : Kita aurait enfin fait mouche pour Sylla (RC Strasbourg)
[12:47]PSG Mercato : Luis Enrique pousse pour une signature inattendue ! 
[12:27]OM Mercato : le message explosif de Murillo après les rumeurs de départ ! 
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : mauvaise nouvelle avant le Stade Rennais

Par Bastien Aubert - 2 Fév 2026, 14:30
💬 Commenter
Habib Beye (Stade Rennais)
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Si le Stade Rennais a été rossé à Monaco (0-4), il n’en reste que les Rouge et Noir savent performer contre les cadors de Ligue 1 cette saison. L’OM est prévenu avant le 8e de finale de Coupe de France au Vélodrome (mardi, 21h10).

Attention, alerte rouge au Vélodrome ! Si le Stade Rennais a sombré à Monaco ce week-end (0-4), les Marseillais savent qu’ils auront affaire à un adversaire capable de sortir le grand jeu contre les cadors de Ligue 1. Mardi soir, pour le 8e de finale de Coupe de France, l’OM n’aura pas droit à l’erreur.

Selon StatsduFoot, le Stade Rennais affiche un bilan impressionnant face aux grosses cylindrées cette saison : 4 victoires, 1 nul et 1 défaite en 6 confrontations contre les clubs du Top 7, soit quasiment le même ratio que contre les 11 derniers de Ligue 1 sur 14 matchs (6 nuls, 4 défaites). Autant dire que les Rouge et Noir se révèlent souvent dans les matches à enjeu.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Pour mémoire, le Stade Rennais avait déjà fait tomber l’OM au match aller le 15 août au Roahzon Park (1-0), avant les péripéties endiablées d’Adrien Rabiot et de Jonathan Rowe. De quoi rappeler aux Marseillais que sous-estimer les Bretons serait une grave erreur. Jorge Sampaoli et ses hommes devront donc être vigilants dès le coup d’envoi pour éviter une mauvaise surprise à domicile.

Stade RennaisOM

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : OM, Stade Rennais