OM Mercato : un accord a été trouvé pour le remplaçant d’Emerson

Ça s’enflamme à l’OM ! Après les arrivées programmées de Tochukwu Nnadi et Himad Abdelli ce lundi, Marseille pourrait bien franchir un cap dans ce mercato d’hiver en quête de renforts défensifs. Selon L’Équipe, le club phocéen s’intéresse de près à Souffian El-Karouani, latéral gauche international marocain du FC Utrecht. Une piste déjà relayée ces derniers jours sur notre site.

Âgé de 25 ans, El-Karouani s’est imposé comme l’un des profils les plus prometteurs du championnat néerlandais. Membre de l’équipe type de l’Eredivisie lors de la dernière saison, il est apprécié pour ses qualités offensives, sa technique et sa capacité à créer du jeu depuis le couloir gauche.

Formé aux Pays-Bas, né à Bois-le-Duc en 2000, il a d’abord évoluer à Nimègue avant de rejoindre Utrecht en 2023. Son contrat avec le club néerlandais expire en juin 2026, ce qui fait de lui une cible idéale pour un transfert hivernal plutôt qu’un départ gratuit à l’été.

Un dossier qui s’accélère à cause des blessures à l’OM

Initialement, l’OM suivait El-Karouani pour la prochaine fenêtre estivale. Mais le club phocéen pourrait anticiper ce recrutement dès février, notamment après la blessure d’Emerson Palmieri qui a affaibli le secteur défensif côté gauche. A priori, l’accord de principe de l’entourage du joueur aurait déjà été obtenu il y a quelques jours.

Selon des médias néerlandais, Utrecht serait ouvert à discuter d’un transfert avant la fin du mercato hivernal, avec une offre potentielle de l’ordre de 3 millions d’euros plus un pourcentage à la revente (~15 %) à envisager.

Un profil convoité en Europe

El-Karouani n’est pas seulement suivi par Marseille. Des clubs comme Leeds United ou encore des formations de Liga et de Premier League ont montré un intérêt pour le Marocain ces derniers mois, soulignant l’attractivité de son profil.

Des rumeurs antérieures mentionnaient même une possible approche de clubs comme Real Betis, qui l’ont observé dans des contextes européens, bien que le joueur resta concentré sur Utrecht selon son entourage.

Un pari sportif et économique

Pour Marseille, recruter El-Karouani serait à la fois une solution sportive immédiate et un investissement rentable : un joueur en pleine progression, capable d’apporter du dynamisme offensif depuis le flanc gauche, et qui pourrait partir à un coût raisonnable avant la fin de son contrat.

Le dossier reste toutefois à confirmer dans les prochains jours, Marseille devant encore négocier avec Utrecht et finaliser les termes personnels avec le joueur.