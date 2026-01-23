La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Très intéressé par le latéral gauche marocain Souffiane El Karouani, l’OM ne serait plus en pole position pour le recruter.

Depuis la blessure d’Emerson Palmieri, mardi, à la veille de la réception de Liverpool (0-3), l’OM se trouve dépourvu en latéral gauche de haut niveau. Ce que n’est pas Ulisses Garcia, de toute façon sur le départ. Facundo Medina pourrait dépanner à ce poste mais il n’est pas suffisamment offensif pour le schéma de jeu de Roberto De Zerbi. Ce qui fait que la direction phocéenne pourrait regretter de ne pas avoir fait le forcing pour recruter Souffiane El Karouani cet hiver. Medhi Benatia et Pablo Longoria préfèreraient l’attirer en juin, quand il sera en fin de contrat avec Utrecht.

Leverkusen et Fenerbahçe en pole

Sauf qu’à en croire Ekrem Konur, l’OM ne serait plus en position de force sur ce dossier. C’est le Bayer Leverkusen et Fenerbahçe qui seraient désormais en pole. Les deux seraient prêts à payer une grosse indemnité pour le latéral gauche aux quinze passes décisives cette saison. Coté à 8,8 M€, El Karouani pourrait partir pour beaucoup plus que ça, les Allemands et les Turcs étant vraiment décidés à le recruter coûte que coûte.

Medhi Benatia s’était exprimé sur le dossier El Karouani, assurant qu’il avait le profil recherché pour l’OM. A moins d’un rebondissement inattendu, il va devoir faire une croix sur cette piste…