FC Nantes, ASSE, RC Lens Mercato : coup de tonnerre pour Guilbert !

Contrairement aux informations de L’Équipe, rien ne serait encore définitivement acté concernant l’avenir de Frédéric Guilbert et une éventuelle prolongation avec le FC Nantes.

En fin de contrat en juin prochain avec le FC Nantes, Frédéric Guilbert suscite déjà de nombreuses convoitises sur le marché des transferts. Si les dirigeants nantais souhaitent le conserver, le latéral droit de 31 ans intéresserait également l’AS Saint-Étienne et le RC Lens.

Guilbert vers une prolongation au FC Nantes, rien n’est fait !

Ce mardi soir, L’Équipe annonçait que Frédéric Guilbert serait bien parti pour rester au FC Nantes la saison prochaine. Une tendance toutefois nuancée par le journaliste de Ouest-France, David Phelippeau. Le spécialiste des Canaris a en effet assuré sur X que la prolongation de l’ancien joueur du RC Strasbourg chez les Canaris ne serait pas encore actée.

Arrivé libre cet hiver à Nantes après avoir résilié son contrat avec Lecce, Frédéric Guilbert s’est rapidement imposé comme un cadre important du vestiaire nantais grâce à ses bonnes performances sur le terrain, surtout en fin de saison. De quoi attirer l’attention de plusieurs clubs, dont l’ASSE et le RC Lens. Selon David Phelippeau, les Verts et les Sang et Or pourraient donc encore croire à leurs chances dans ce dossier.